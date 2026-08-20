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[일문일답] 최인호 HUG 사장 "원금 보전 최우선…PF 보증사업장에 투자"

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AI 핵심 요약

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  • 최인호 HUG 사장이 20일 전월세 안심신탁 원금보전을 최우선 원칙이라 밝혔다.
  • HUG는 9월 모집 전 PF 등 안전자산 투자로 연 4~5% 수익을 검토했다.
  • 과도한 전세가·중도퇴거·분쟁은 검증과 약정으로 걸러내기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

연 4~5% 수익 확보...임대인에 월 수익 지급

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 전월세 안심신탁으로 모인 전세보증금 운용과 관련해 수익성보다 원금 보전을 최우선 원칙으로 삼겠다고 강조했다. 초기에는 HUG가 보증하는 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 등을 중심으로 투자해 연 4~5% 수준의 수익을 확보하고 이를 임대인의 월 수익으로 지급한다는 계획이다.

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 20일 서울 영등포구 여의도 태흥빌딩에서 열린 '전월세 안심신탁 HUG 기관장 브리핑'에서 최인호 HUG 사장이 인사말을 하고 있다. 2026.08.20 min72@newspim.com

20일 서울 영등포구 여의도 태흥빌딩에서 열린 '전월세 안심신탁 HUG 기관장 브리핑'에서 최인호 HUG 사장은 "가장 중요한 것은 임차인의 전세금인 신탁금이 훼손돼서는 안 된다는 것"이라며 "임차인의 불안을 야기할 수 있는 투자는 초기에는 가급적 배제하는 것이 맞다"고 말했다.

HUG는 안심신탁을 통해 임대인에게 연 4~5% 수준의 수익을 지급하는 방안을 검토하고 있다. 구체적인 수익률은 국토교통부 등 관계부처 협의를 거쳐 9월 임대인·임차인 모집 전 확정할 예정이다.

신탁자금은 초기에는 HUG가 보증한 주택 PF와 정비사업, 임대리츠, 도심공공주택복합사업 등의 대출에 투자한다. HUG는 이들 사업의 대출금리가 현재 5% 안팎인 만큼 안정적으로 목표 수익률을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.

다음은 최인호 HUG 사장 등과의 일문일답.

▲신탁자금 운용처를 채권 등으로 확대할 계획은 있나.

-임대인에게 최대 연 4~5% 사이의 수익을 지급하는 방안을 검토하고 있다. 정확한 기준은 국토부 등 관계부처와 협의해 9월 모집에 들어갈 때 확정할 예정이다. 가장 중요한 원칙은 임차인의 전세금인 신탁금이 훼손돼서는 안 된다는 것이다. 임차인의 불안을 키울 수 있는 투자는 초기에는 가급적 배제할 생각이다. 우선 HUG가 보증하는 PF 사업장에 대출하는 방식으로 운용한다. PF 보증을 제공했다는 것은 사업장의 리스크를 이미 검증했다는 의미다.

현재 PF나 정비사업 대출 금리가 5% 안팎이어서 임대인에게 4~5% 수준의 수익을 지급하는 것은 충분히 가능하다고 본다. 신탁금 규모가 커지면 여유자금을 활용해 기존 주택을 매입한 뒤 공공임대로 공급하는 방안도 가능하다.

▲9월 모집 이후 어느 정도 규모의 참여가 예정돼 있나.

-LH가 신축매입 사업 가운데 500가구를 올해 안에 시범적으로 신탁하겠다고 8·13 대책에서 발표했다. 공공기관 가운데 처음으로 HUG와 계약하게 되는 사례다.

다만 기본적으로는 시장에서 임대인과 임차인이 자발적으로 참여하는 구조다. 개인 임대인뿐 아니라 등록임대사업자와 건설임대사업자 등 유형별로 맞춤형 참여 방안을 마련하고 있다. 대규모 건설임대사업자들과도 이미 만나 제도 참여 방안을 조율하고 있으며 기본적인 사업 구조에는 우호적인 입장이다.

▲전세가격이 지나치게 높은 계약도 신탁을 받을 수 있나.

-임대인과 임차인이 합의했다고 해서 모두 신탁을 받아주는 것은 아니다. 주변 시세보다 과도하게 높은 가격으로 전세계약을 체결하면 HUG가 검증 과정에서 걸러낼 것이다.

과도하게 높은 전세가격을 인정할 경우 오히려 시장 전세가격을 인위적으로 끌어올릴 수 있기 때문이다. HUG가 매년 수십만건의 전세보증을 심사하면서 축적한 데이터를 활용해 적정성을 검증할 수 있다.

▲임차인이 계약기간 중 먼저 퇴거하면 어떻게 되나.

-기존 주택임대차보호법상 계약관계를 최대한 유지하는 방향으로 제도를 설계한다. 아무런 조건 없이 계약 중간에 나가도록 할 수는 없어 일정 수준의 페널티를 두는 방안을 검토하고 있다. 예를 들어 후속 임차인을 구한 뒤 나가는 경우에는 별도 페널티를 부과하지 않고 후속 임차인 없이 퇴거하는 경우에는 약 2개월치 월 수익에 해당하는 금액을 부담하도록 하는 방안을 검토하고 있다. 갱신계약 이후에는 현행 임대차법에 따른 퇴거 규정을 그대로 적용한다.

▲집 수리비 등 임대인과 임차인 사이에 분쟁이 발생하면 보증금은 어떻게 처리하나.

-하자나 수리비 문제는 기본적으로 임대인과 임차인 사이에서 해결해야 할 문제다. 안심신탁이 도입되더라도 기존 임대차 관계 자체가 달라지는 것은 아니다. 이 같은 내용을 3자 약정에 명시하고 표준약정서를 마련할 계획이다. LH 전세임대 등 기존 3자 계약에서도 임대인과 임차인의 분쟁은 당사자 간 해결을 원칙으로 하고 있다.

▲등록임대사업자 참여를 늘리기 위한 인센티브는 무엇인가.

-임대사업자 유형별로 맞춤형 인센티브를 준비하고 있다. 임대소득세율을 낮추는 방안과 공제한도를 높이는 방안을 관계부처와 협의하고 있다. 구체적인 수치는 9월 임대인 모집 전까지 확정할 예정이다. 임대소득세 부담을 낮추는 방향은 상당 부분 협의가 진행되고 있다. 대규모 건설임대사업자는 임대보증금을 다른 사업장의 자금이나 퇴거자금 등에 활용하기 때문에 신탁 참여 시 유동성이 부족해질 수 있다. HUG의 금융 기능을 활용해 이 같은 유동성을 보완하는 방안도 검토하고 있다.

▲안심신탁에 얼마나 많은 가구가 참여할 것으로 예상하나.

-많으면 많을수록 좋다. 목돈을 한 번에 받는 것보다 안정적인 월 수입을 원하는 임대인 수요가 상당히 있다고 보고 있다. 예를 들어 임대인에게 4.5%의 수익을 지급한다고 하면 현재 전월세전환율보다는 낮을 수 있다. 하지만 보증료 약 0.2%가 없어지고 임대소득세 감면 등이 더해지면 실질적인 수익률 차이는 상당 부분 좁혀질 수 있다. 개인과 임대사업자 모두 충분한 참여 유인이 있을 것으로 기대한다.

▲투자 손실이 발생해 신탁 원금이 줄어들 가능성은 없나.

-이론적으로 투자 손실 가능성이 전혀 없다고 할 수는 없다. 하지만 원금 보전이라는 절대적인 원칙 아래 신탁자금을 운용할 것이다. 초기에는 HUG가 보증한 PF 사업장 등 극히 안전하다고 판단한 곳에 투자한다. 수익을 극대화하기보다는 안정적인 수익을 확보하는 것이 목적이다.

▲PF 투자로 실제 4~5%의 수익을 낼 수 있나.

-초기 투자처는 HUG 보증부 PF 사업장으로 한정할 예정이다. 현재 신축사업장의 PF 대출금리는 약 4.5~5% 수준이다. 주택 PF뿐 아니라 정비사업 PF, 임대리츠 PF, 도심공공주택복합사업, LH 신축매입약정 초기 사업비 대출 등 다양한 HUG 보증 사업을 포트폴리오로 구성하면 약 5% 수준의 수익을 기대할 수 있다. 이를 통해 임대인에게 4~5% 안팎의 월 수익을 지급할 수 있다고 본다.

▲지방은 전월세전환율이 높은데 참여가 저조할 가능성은 없나.

-지방도 전월세 시장이 형성된 대도시가 있고 임대인 수요가 충분히 있을 것으로 본다. 다만 지방은 수도권보다 전월세전환율이 높은 만큼 상대적으로 참여 유인이 떨어질 가능성도 있다. 우선 임대인과 임차인 모집 상황을 지켜본 뒤 지방의 높은 전월세전환율을 고려한 별도의 인센티브 방안을 마련해 나갈 계획이다.

min72@newspim.com

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與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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