카카오뱅크, '봉사활동 찾기' 출시…3대 자원봉사 포털 연계

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 20일 봉사활동 찾기 서비스를 출시했다.
- 1365·Dovol·VMS를 앱과 연계해 검색·신청을 돕는다.
- AI 요약과 후기 기능으로 정보 확인 편의성을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 다양한 봉사활동 정보를 한곳에서 조회하고 신청할 수 있는 '봉사활동 찾기' 서비스를 출시했다고 20일 밝혔다.
해당 서비스는 행정안전부의 '디지털서비스 개방' 정책에 따라 ▲1365자원봉사포털 ▲e청소년 청소년자원봉사 Dovol ▲사회복지자원봉사인증관리(VMS) 등 자원봉사 서비스 3종을 카카오뱅크 앱과 연계해 제공하는 방식이다. 만 14세 이상 카카오뱅크 이용자는 개별 사이트를 방문하지 않고 앱 내에서 봉사활동을 검색해 신청할 수 있다.
지역 및 관심 분야 등 조건별 검색이 가능하며 과거 활동 이력과 누적 봉사 시간도 카카오뱅크 앱에서 한눈에 확인해 체계적으로 관리할 수 있다.
아울러 각 봉사활동의 주요 내용과 일정, 신청 조건 등을 AI로 요약해 제공함으로써 정보 파악의 편의성을 높였다. 봉사 참여 고객이 직접 후기를 남기거나 타인의 후기를 참고할 수 있는 기능도 갖췄다.
카카오뱅크 관계자는 "청소년을 비롯해 봉사활동에 관심 있는 고객이 관련 정보를 편리하게 탐색하도록 서비스를 준비했다"며 "향후에도 일상에 도움을 주는 서비스를 지속해서 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com