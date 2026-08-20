KB국민은행, '2026 KB굿잡 부산 잡 페스티벌' 참가 기업 모집

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 20일 부산 잡페스티벌 참가 구인기업을 모집했다
- 박람회는 10월 26일 벡스코서 열려 지역 일자리 창출을 노렸다
- 정규직 채용지원금과 대출 우대 등 기업 지원도 제공했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 오는 9월 4일까지 '2026 KB굿잡 부산 잡(JOB) 페스티벌'에 참가할 구인기업을 모집한다고 20일 밝혔다.
이번 박람회는 오는 10월 26일 부산 벡스코(BEXCO) 제1전시장에서 열리며 ▲고용노동부 ▲부산광역시 ▲KB국민은행이 공동 주최한다. 우수 기업과 구직자를 연결해 지역 일자리를 창출한다는 목적이다.
2011년 출범한 KB굿잡 취업박람회는 누적 방문자 127만여 명, 참여 기업 6400여 개를 기록한 국내 최대 규모의 취업 박람회다. 현재까지 약 4만 9000여 명의 구직자가 채용으로 이어졌다.
이번 행사에는 고용노동부 선정 청년일자리 강소기업을 비롯해 부산시 추천 기업, KB금융그룹 추천 기업, 코스닥 상장사, 외투기업 등이 참여한다.
KB국민은행은 참가 기업을 대상으로 채용 지원 혜택을 제공한다. 정규직 채용 시 1인당 100만원(기업당 최대 1000만원)의 채용지원금을 지급하며, 신규 대출 이용 시 최대 연 1.3%p의 금리 우대 혜택을 제공한다. 아울러 박람회 종료 후에도 유관기관과 연계된 인재 매칭 서비스를 무상으로 지원해 중소·중견기업의 구인난 해소를 도모할 계획이다.
KB국민은행 관계자는 "부산에서 열리는 이번 박람회는 지자체 및 정부부처와의 협력을 통해 지역 균형 성장과 일자리 창출에 기여할 것으로 기대된다"며 "향후에도 지역사회와 연계한 지원 프로그램을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com