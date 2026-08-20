박수현 충남지사, 민선9기 첫 해외 순방…외자유치 성과 노린다

AI 핵심 요약beta
- 박수현 충남지사가 22일 독일·이탈리아를 방문했다.
- 민선 9기 첫 외자유치로 배터리팩 공장 협약을 맺었다.
- 세계청년대회와 UN AI 허브 협력 확대를 추진했다.
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바티칸서 세계청년대회 협력 논의·로마 UN AI 허브와 교류 확대
[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 민선 9기 첫 외자유치를 시작으로 내년 세계청년대회 성공 개최와 '대한민국 인공지능(AI) 수도 충남' 실현을 위한 글로벌 협력망 확장에 나선다.
박수현 충남지사는 20일 도청 프레스센터에서 기자간담회를 열고 오는 22일부터 29일까지 독일과 이탈리아를 방문한다고 밝혔다.
박 지사는 "투자 유치와 세계청년대회, UN AI 허브 협력까지 충남의 미래를 위한 세 가지 성과를 만드는 데 집중하겠다"고 말했다.
첫 일정은 독일이다. 23일 프랑크푸르트에서 재독 충청향우회와 간담회를 가진 뒤 24일에는 현지 진출 국내 기업인들을 만나 유럽 시장 진출과 충남 기업의 경쟁력 강화 방안을 논의한다.
이어 루트비히스하펜에 위치한 바스프 본사를 찾아 경영진과 도내 투자 현황 및 추가 투자 가능성을 협의한다.
25일에는 민선 9기 첫 외자유치 협약을 체결한다. 글로벌 배터리 업체 W사가 당진 송산외국인투자지역에 배터리팩 제조 라인을 새로 설치하는 내용이다. 충남도는 이를 통해 지역 산업 생태계 강화와 일자리 창출 효과를 기대하고 있다.
같은 날 충남에 투자한 유럽 기업들과 간담회를 열고 추가 투자 가능성을 살피는 한편, 충남 수출상담회 현장도 찾아 도내 기업들의 해외 판로 확대 방안을 점검한다.
독일 일정을 마친 박 지사는 이탈리아로 이동해 26일 바티칸 교황청을 방문한다. 유흥식 추기경 등 교황청 고위 관계자들과 해미국제성지를 비롯한 충남의 천주교 문화유산을 알리고 내년 세계청년대회 성공 개최를 위한 협력 방안을 논의할 예정이다.
이 자리에서는 레오 14세 교황의 충남 방문을 희망하는 메시지도 전달한다.
27일에는 로마의 유엔 AI 허브를 찾아 충남의 '대한민국 AI 수도' 구상을 설명하고 국제 AI 정책 및 협력 방안을 논의한다. 충남도는 의료·교육·돌봄·기후 분야에 AI를 접목하는 'AI 기본사회' 구상을 토대로 향후 UN AI 허브와의 협력 확대 가능성을 모색할 계획이다.
마지막 날인 28일에는 볼로냐에서 미켈레 데 파스칼레 에밀리아로마냐주 주지사를 만나 산업·경제·문화·관광 분야 교류 확대 방안을 논의한 뒤 귀국한다.
gyun507@newspim.com