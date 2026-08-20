박수현 충남지사, 민선9기 첫 해외 순방…외자유치 성과 노린다

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22~29일 독일·이탈리아 방문…민선 9기 첫 외자유치 협약 추진

바티칸서 세계청년대회 협력 논의·로마 UN AI 허브와 교류 확대

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 민선 9기 첫 외자유치를 시작으로 내년 세계청년대회 성공 개최와 '대한민국 인공지능(AI) 수도 충남' 실현을 위한 글로벌 협력망 확장에 나선다.

박수현 충남지사는 20일 도청 프레스센터에서 기자간담회를 열고 오는 22일부터 29일까지 독일과 이탈리아를 방문한다고 밝혔다.

20일 충남도청 프레스센터에서 기자간담회를 하고 있는 박수현 충남지사. [사진=충남도] 2026.08.20 gyun507@newspim.com

박 지사는 "투자 유치와 세계청년대회, UN AI 허브 협력까지 충남의 미래를 위한 세 가지 성과를 만드는 데 집중하겠다"고 말했다.

첫 일정은 독일이다. 23일 프랑크푸르트에서 재독 충청향우회와 간담회를 가진 뒤 24일에는 현지 진출 국내 기업인들을 만나 유럽 시장 진출과 충남 기업의 경쟁력 강화 방안을 논의한다.

이어 루트비히스하펜에 위치한 바스프 본사를 찾아 경영진과 도내 투자 현황 및 추가 투자 가능성을 협의한다.

25일에는 민선 9기 첫 외자유치 협약을 체결한다. 글로벌 배터리 업체 W사가 당진 송산외국인투자지역에 배터리팩 제조 라인을 새로 설치하는 내용이다. 충남도는 이를 통해 지역 산업 생태계 강화와 일자리 창출 효과를 기대하고 있다.

같은 날 충남에 투자한 유럽 기업들과 간담회를 열고 추가 투자 가능성을 살피는 한편, 충남 수출상담회 현장도 찾아 도내 기업들의 해외 판로 확대 방안을 점검한다.

독일 일정을 마친 박 지사는 이탈리아로 이동해 26일 바티칸 교황청을 방문한다. 유흥식 추기경 등 교황청 고위 관계자들과 해미국제성지를 비롯한 충남의 천주교 문화유산을 알리고 내년 세계청년대회 성공 개최를 위한 협력 방안을 논의할 예정이다.

이 자리에서는 레오 14세 교황의 충남 방문을 희망하는 메시지도 전달한다.

27일에는 로마의 유엔 AI 허브를 찾아 충남의 '대한민국 AI 수도' 구상을 설명하고 국제 AI 정책 및 협력 방안을 논의한다. 충남도는 의료·교육·돌봄·기후 분야에 AI를 접목하는 'AI 기본사회' 구상을 토대로 향후 UN AI 허브와의 협력 확대 가능성을 모색할 계획이다.

마지막 날인 28일에는 볼로냐에서 미켈레 데 파스칼레 에밀리아로마냐주 주지사를 만나 산업·경제·문화·관광 분야 교류 확대 방안을 논의한 뒤 귀국한다.

gyun507@newspim.com