박수현 충남지사, 기획예산처 차관 만나 국비 확보 총력

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서해선-KTX 연결·충남권 AX 등 10개 사업 지원 요청

총사업비 1조5000억원 규모…내년 국비 551억원 반영 건의

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 박수현 충남지사가 내년도 정부예산안 확정을 앞두고 충남 핵심 사업의 국비 반영을 위해 기획예산처를 찾았다.

충남도는 박수현 지사가 5일 기획예산처에서 조용범 차관을 만나 정부 부처안에서 빠지거나 예산이 줄어든 주요 사업의 필요성을 설명하고 지원을 요청했다고 밝혔다. 지난달 기획예산처 장관 면담에 이은 후속 행보다.

박수현 충남지사가 5일 내년도 국비 확보를 위해 조용범 기획예산처 차관을 만나 사업을 설명하고 있다. [사진=충남도] 2026.08.05 gyun507@newspim.com

이날 건의한 사업은 ▲서해선-경부고속선(KTX) 연결 ▲5극 충남권 인공지능 대전환(AX) ▲충남권 국립호국원 조성 ▲인공지능 특화 시범도시 조성 ▲축산환경관리원 신축 ▲제6차 국도·국지도 일괄 예비타당성조사 통과 ▲제5차 국가철도망 구축계획 반영 등 10건이다.

도로·철도 국가계획 사업을 제외한 총사업비는 1조5000억원 규모다. 도는 내년도 국비 551억원을 반영하고 예비타당성조사와 국가계획 반영 등 관련 절차가 차질 없이 진행되도록 협조해 달라고 건의했다.

특히 충남권 AX와 AI 특화 시범도시 사업은 지역 산업의 디지털 전환과 인공지능 생태계 조성을 위한 핵심 사업이라는 점을 강조했다.

서해선-KTX 연결과 국가철도망·국도 계획 관련 사업에 대해서는 충청권 교통망 확충과 균형발전에 필요한 기반시설이라고 설명했다.

충남권 국립호국원과 축산환경관리원 신축 사업은 보훈 기반 확대와 축산환경 정책 기능 강화를 위해 정부 지원이 필요하다고 밝혔다.

박수현 지사는 "충남의 미래 성장동력을 확보하고 균형발전을 실현하려면 핵심 현안이 정부예산에 반영돼야 한다"며 기획예산처의 협조를 요청했다.

충남도는 정부예산안이 국회에 제출될 때까지 기획예산처와 중앙부처를 상대로 사업 필요성을 설명하고 미반영·감액 사업은 국회 심의 과정에서 증액을 추진할 계획이다.

gyun507@newspim.com