충북교사노조, 도의회 교육위에 교권 보호 등 교육 현안 15건 제안

AI 핵심 요약beta
- 충북교사노조가 19일 도의회 교육위와 간담회를 했다
- 교권 보호와 학교 안전 등 15개 현안 과제를 제안했다
- 교육위는 현장 의견을 검토해 의정에 반영하겠다고 했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교사노동조합이 충북도의회 교육위원회에 교권 보호와 안전한 학교 환경 조성 등 교육 현안 해결을 위한 15개 과제를 제안했다.
충북교사노조는 지난 19일 충북도의회 교육위원회 회의실에서 박진희 교육위원장과 교육위 소속 의원들이 참석한 가운데 충북교육 현안 해결과 교육 여건 개선을 위한 정책간담회를 개최했다고 20일 밝혔다.
이번 간담회에는 유윤식 충북교사노조 위원장을 비롯한 노조 집행부 7명과 박 위원장, 조중근·최충진·엄문섭 의원 등이 참석했다.
도의회 개원 이후 교사노조 집행부와 교육위원회가 처음 공식적으로 만나는 자리였다.
교사노조는 간담회에서 충북교육청 1기 주요 정책을 평가하고 교권 보호, 학교 안전, 특수교육 및 영양교사 업무 환경 개선 등 학교 현장의 요구를 전달했다.
주요 제안에는 작은학교 살리기 대책과 교육위·교사노조 정례 간담회 개최, 아동학대 신고 및 악성·반복 민원 발생 시 초기 자동개입 체계 구축, 학교폭력 사안처리 온라인 시스템 구축 등이 포함됐다.
또 안전한 학교 환경을 위한 출입관리 시스템 구축, 소규모 특수학교 신설 확대, 특수교육 교육전문직 확대 배치, 정책의 배리어프리 적용 등을 요청했다.
이와 함께 과대학교 및 2·3식 학교의 영양교사 2인 배치, 산업안전보건 업무 전문기관 위탁 및 통합지원 시스템 구축, 영양교육 체험관 설립 등도 제안했다.
유윤식 위원장은 "충북교육 발전과 교원들의 교육활동을 보장하기 위해서는 의회와 교원단체 간 긴밀한 소통이 필요하다"며 "15개 핵심 과제가 도의회 의정활동과 예산 심의 과정에 적극 반영되길 기대한다"고 말했다.
박진희 교육위원장은 "현장 교사들의 목소리를 듣기 위해 교사노조와 자주 소통하겠다"며 "간담회에서 제안된 의견을 교육위원들과 꼼꼼히 살펴 의정활동에 반영하겠다"고 했다.
baek3413@newspim.com