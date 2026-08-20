서울시, '어린이 눈 건강 사업' 3차 신청…안경 최대 20% 할인

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 25일 어린이 눈건강 지킴이 사업 3차 신청을 시작했다.
- 12세 미만 어린이는 1420개 가맹점에서 시력검사와 최대 20% 안경 할인을 받는다.
- 시는 문자알림과 4개 국어 안내로 다문화가정 참여를 늘리기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 눈 검진(시력검사)과 최대 20%의 안경 할인을 지원하는 '서울 어린이 눈건강 지킴이 사업' 3차 신청을 오는 25일 시작한다고 20일 밝혔다.
시는 총 5개 업체·협회(㈜으뜸50안경·㈜다비치안경·㈜스타비젼(오렌즈)·(사)대한안경사협회 서울시안경사회·(주)옵틱라이프)와 협약해 서울 전역 총 1420개 가맹점에서 혜택을 이용할 수 있다.
할인쿠폰 사용이 가능한 매장은 ▲서울시안경사회 소속 1241개소 ▲으뜸50안경 119개소 ▲다비치안경 40개소 ▲오렌즈 16개소 ▲옵틱라이프 4개소다. 3차 신청은 25일 오전 9시부터 31일 오후 6시까지 서울시 공공서비스예약시스템에서 할 수 있다.
시는 신청기간을 놓쳐 미처 신청을 하지 못한 이용자들의 불편사항을 해소하기 위해 서울시 공공서비스예약시스템 내에 문자알림 기능을 추가했다. 문자알림을 미리 신청하면 접수 시작·마감 2일 전에 문자메시지로 안내를 받을 수 있다.
3차 신청에서는 보다 많은 다문화가정이 사업 정보를 접하고 신청에 참여할 수 있도록 홍보 채널을 다각화했다. 신청 기간에 맞춰 서울시다문화 가정 정보포털인 한울타리, 서울외국인포털에 사업의 신청 일정과 참여 방법 등을 4개 국어(영어·중국어·일어·베트남어)로 안내할 예정이다.
자녀가 12세 미만(2013년 1월 1일 이후 출생자)일 경우 전년도 신청 이력과 상관없이 모두 지원되며, 대상자에게는 신청한 안경업체에서 사용할 수 있는 안경 할인쿠폰이 휴대전화 문자로 발급된다. 쿠폰 사용기한은 발급일로부터 6개월이다.
쿠폰 발송일은 9월 4일이며 신청 시 지정한 업체에서만 사용이 가능하다. 쿠폰을 발급받은 후에는 신청한 안경업체에 가서 시력 검진을 받은 후 할인된 가격으로 안경을 구입할 수 있다. 할인율은 비행사 상품의 경우 20%, 행사상품의 경우 기존 할인 판매가에서 5% 추가 할인을 제공한다.
성장기 어린이의 특성상 시력 변화가 잦은 점을 고려해 기존 안경테를 유지하고 안경알만 교체하는 경우에도 동일하게 최대 20% 할인이 적용된다.
마채숙 여성가족실장은 "새 학기를 앞두고 어린이들의 디지털 기기 사용 시간이 늘어나는 만큼 어린이 눈 건강 보호의 필요성이 커지고 있다"며 "이번 신청에 다문화가정을 비롯해 지난 회차에 신청하지 못했던 가정이 참여해 아이들의 눈 건강을 지키는 데 도움을 받길 바란다"고 전했다.
kh99@newspim.com