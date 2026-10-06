국민의힘, 사고당협 8곳 조직위원장 선출…용인갑은 8일 결선

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서울 동대문갑 이필형·성북을 이진수·관악갑 하종대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 국민의힘 조직강화특별위원회는 조직위원장 경선 대상 9곳 가운데 경기 용인갑을 제외한 8곳의 사고 당협 조직위원장 선정 대상자를 확정했다고 6일 밝혔다. 이번 경선은 장동혁 대표 주도로 처음 도입된 당원 직선제 방식으로 치러졌다.

조강특위는 해당 지역 책임당원을 대상으로 휴대전화 자동응답시스템(ARS) 투표를 진행한 뒤 가·감산점을 반영해 최다 득표자를 조직위원장 선정 대상자로 정했다.

장동혁 국민의힘 대표가 지난 7월 서울 여의도 국회에서 열린 선출직 공직자 평가혁신 TF 임명장 수여식 및 1차 회의에서 발언을 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

경선 결과 서울 동대문갑에는 이필형 전 동대문구청장이 선정됐다. 서울 성북을과 관악갑에서는 각각 이진수, 하종대 후보가 당원들의 선택을 받았다.

인천 서구을에서는 신성영 후보가, 경기 남양주을과 안성에서는 각각 김희성, 김의범 후보가 선정됐다. 충북 청주서원은 윤희근 전 경찰청장, 전북 완주·진안·무주는 이인숙 후보가 조직위원장 선정 대상자로 결정됐다.

경기 용인갑은 유일하게 3자 경선으로 치러졌다. 양향자·윤재복·이동섭 후보가 경쟁한 가운데 1위 후보의 득표율이 과반에 미치지 못해 당 규정에 따라 오는 8일 양향자·윤재복 후보 간 결선투표를 진행한다. 앞서 국민의힘은 3인 이상 경선 지역에서 1위 후보가 50%를 넘지 못할 경우 1·2위 후보 간 결선을 실시하기로 한 바 있다.

이날 선정된 조직위원장 후보들은 향후 국민의힘 최고위원회의 의결과 승인 절차를 거쳐 최종 임명된다. 조직위원장은 당협 운영위원회를 구성한 뒤 당협위원장으로 선출되는 절차를 밟으며 총선 등 전국 단위 선거와 전당대회에서 지역 조직을 이끄는 역할을 맡는다.

kji01@newspim.com