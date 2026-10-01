국민의힘 "국군의 날 참담한 안보 현실…北 지뢰 도발 단호히 응징해야"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 1일 국군의 날에 DMZ 지뢰 폭발 대응을 촉구했다
- 최보윤 수석대변인은 북한의 정전협정 위반과 도발을 규탄했다
- 정부·여당의 저자세 안보 노선을 비판하며 대북정책 폐지를 요구했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 1일 제78주년 국군의 날을 맞아 최근 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 폭발 사고와 관련해 정부에 북한을 향한 단호한 대응을 촉구했다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "대한민국을 지키기 위해 지금 이 순간에도 불철주야 헌신하고 계신 국군 장병 여러분의 노고에 깊이 감사드리며, 자유대한민국 번영의 기틀을 마련해 주신 호국영령들의 숭고한 희생에 머리 숙여 경의를 표한다"며 이같이 밝혔다.
최 수석대변인은 "하지만 오늘 우리는 참담한 심정으로 국군의 날을 맞이하고 있다"며 "최근 DMZ에서 발생한 지뢰 폭발 사고는 명백한 북한의 정전협정 위반이자 저열한 안보 도발임이 드러났다"고 주장했다.
그는 "정전협정을 유린하고 우리 장병의 생명을 위협한 북한은 반성은커녕 오히려 적반하장식 위협과 '자작극'이라는 궤변을 늘어놓으며 대한민국을 모독하고 있다"고 비판했다.
이어 "이처럼 엄혹한 안보 참사가 발생했음에도 이재명 정부와 민주당의 태도는 개탄스럽기 짝이 없다"며 "대북 제재 해제를 운운하고 대북 굴종적 가짜 평화 망상에 사로잡혀 안보 경계 태세를 약화시켰다"고 했다.
최 수석대변인은 "대한민국의 평화는 오직 강력한 국방력과 장병들의 높은 사기 속에서만 지켜낼 수 있다"며 "북한의 야만적 도발과 김여정의 협박 앞에서 저자세로 일관하는 것은 국가를 위해 헌신하는 우리 장병들의 사기를 꺾고 주적에게 면죄부를 주는 행위"라고 주장했다.
그는 "정부·여당의 미온적 대응과 대북 저자세 노선이 결국 우리 장병들의 안전을 위협하고 국가 안보를 무너뜨린 근본 원인"이라며 "도발을 일삼는 주적에게 평화를 구걸하고 국민 혈세를 쏟아붓는 굴종적 대북 정책은 즉각 폐지되어야 한다"고 촉구했다.
그러면서 "국민의힘은 DMZ 지뢰 도발 사태의 진상을 명명백백히 밝혀내고, 느슨해진 국가 안보 기틀을 바로잡겠다"며 "국가를 위해 희생하고 부상을 입은 장병들에게 국가 차원의 충분한 보상과 합당한 예우가 이루어지도록 끝까지 책임지겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com