전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.04 (화) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

서울시 '덜 달달 원정대'로 아동 당 관련 지식 21% 확대 효과

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울시가 3일 덜 달달 원정대 효과를 공개했다.
  • 참여 아동의 당류 지식은 21% 높아졌다.
  • 고당 간식 섭취는 19% 줄고 식습관도 개선됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

프로그램 참여 아동 고당 간식 섭취 빈도 19% 감소

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 어린이 당류 과잉섭취 관리 프로그램 '덜 달달 원정대'가 참여 아동의 당류 관련 지식을 높이고 고당 간식 섭취를 줄이는 등 식습관 개선 효과를 거둔 것으로 나타났다고 3일 밝혔다.

덜 달달 원정대는 서울시 스마트 건강관리 플랫폼 '손목닥터 9988'과 연계해 운영하는 어린이 건강관리 프로그램이다. 서울 소재 초등학생이 참여 대상이며, 보호자가 손목닥터 9988에 어린이 정보를 등록하면 90일 동안 매일 단계별 미션을 수행하고 최대 2만 포인트를 받을 수 있다.

서울시 '덜 달달 원정대' 참여 전·후 비교 [사진=서울시]

서울시에 따르면 2024년 국민건강영양조사 결과 서울 지역 12~18세의 가공식품을 통한 하루 평균 당 섭취량은 65.5g으로 전국 평균(49.9g)과 세계보건기구(WHO) 권고기준(50g)을 모두 웃돌았다. 이에 시는 초등학생 시기부터 올바른 식습관을 형성할 수 있도록 지난해 해당 프로그램을 도입했다. 올해는 1만3403명이 참여하고 있다.

서울시와 서울연구원이 지난해 설문 참여자 1만3491명을 대상으로 앱 미션 기록, 사전·사후 설문조사, 보호자 심층 인터뷰를 종합 분석한 결과 프로그램 참여 이후 당류 관련 지식 점수는 5점 만점 기준 3.43점에서 4.16점으로 약 21% 상승했다.

식습관과 인식도 개선됐다. '단 음식을 좋아한다'는 응답은 71.8%에서 63.1%로, '평소 달게 먹는 편'이라는 응답은 43.3%에서 34.4%로 각각 감소했다. 반면 식품을 선택할 때 당 함량을 중요하게 생각한다는 응답은 52.5%에서 74.3%로 증가했고, 당류 함량이 높은 간식을 먹지 않으려고 노력한다는 응답도 27%에서 51.6%로 늘었다.

실제 행동 변화도 확인됐다. 고당 간식 섭취 빈도는 주당 3.87회에서 3.15회로 19% 감소했다. 식품을 고를 때 당 함량을 확인하는 비율은 20.9%에서 39%로 18.1%포인트 증가했다.

가족이 함께 참여하는 방식도 효과를 높인 것으로 분석됐다. 보호자가 자녀와 함께 영양성분표를 확인하고 간식 선택을 논의하는 과정에서 가정 내 당류 섭취에 대한 대화가 늘었고, 가족 단위의 건강한 식습관 형성으로 이어졌다는 설명이다.

특히 프로그램에 61~90일 참여한 비율은 아버지가 63.1%로 어머니(49.4%)보다 높게 나타나 자녀 식생활 관리에서 아버지의 역할도 중요한 것으로 조사됐다.

조영창 시민건강국장은 "아이들이 단맛을 무조건 참기보다 식품의 당 함량을 스스로 확인해 더 나은 선택을 하도록 돕는 것이 '덜달달 원정대'의 목표"라며 "아이들이 가족과 함께 건강한 식습관을 익히고 이를 일상 속 실천으로 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다. 

blue99@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한낮 39도 극한 폭염 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보가 계속되는 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 오를 전망이다. 강원남부내륙과 충북북부에는 곳에 따라 5~10mm 소나기가 내리겠다. 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 낮 최고 기온이 39도까지 올라 무덥겠다. 사진은 따가운 햇볕을 맞으며 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB] 아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 32~39도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 34도 ▲수원 36도 ▲춘천 35도 ▲강릉 34도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 39도 ▲대구 39도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '보통' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-03 06:30
사진
정청래, PK경선 승리 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 부산·울산·경남 순회경선에서 김민석 후보에 승리하며 2일 기준 권리당원 누적 득표 1위로 올라섰다. 전날 충청권 경선에서 김 후보에게 근소하게 밀렸던 정 후보는 이날 울산·부산·경남 투표 결과를 더한 누적 집계에서 김 후보를 1211표 차로 앞질렀다. 다만 두 후보 간 누적 득표율 격차는 0.99%p에 불과해 초반 경선부터 치열한 접전 구도가 형성됐다. 민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 부울경 합동연설회를 마친 뒤 울산·부산·경남 권리당원 투표 결과를 발표했다. 부울경 투표자수는 총 5만3993명이다. 부울경 투표에서 정 후보는 2만5189표를 얻어 46.65%를 기록했다. 김 후보는 2만3675표, 43.85%로 뒤를 이었다. 송영길 후보는 5129표, 9.50%였다. 정 후보는 울산에서 4054표로 김 후보(4337표)에 뒤졌으나 부산에서 1만345표를 얻어 김 후보(9182표)를 앞섰다. 경남에서도 정 후보는 1만790표를 기록해 김 후보(1만156표)를 눌렀다. 전날 충청권에서는 김 후보가 3만632표, 45.05%로 1위를 차지했다. 정 후보는 3만329표, 44.61%로 303표 차 2위였고, 송 후보는 7027표, 10.34%를 기록했다. [부산=뉴스핌] 김현우 기자 = 송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 오후 부산 해운대구 백스코 컨벤션홀에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.08.02 khwphoto@newspim.com 충청권과 부울경 결과를 합산하면 정 후보는 5만5518표, 45.51%로 누적 1위에 올랐다. 김 후보는 5만4307표, 44.52%로 2위다. 송 후보는 1만2156표, 9.97%를 기록했다. 정 후보와 김 후보의 누적 격차는 1211표에 불과하다. 전날 충청권에서 김 후보가 근소하게 앞섰지만, 정 후보가 부울경에서 1514표를 더 얻으며 하루 만에 순위를 뒤집은 셈이다. 민주당은 앞으로 남은 지역 순회경선과 대의원·일반 여론조사 결과 등을 반영해 최종 당대표를 선출할 예정이다. oneway@newspim.com 2026-08-02 19:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동