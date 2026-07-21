서울시, 편의점 CU 협업 '저당·고단백 간편식 5종' 선봬

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 21일 CU와 협업해 서울마이소울 건강 간편식 5종을 출시했다.
- 저당·고단백 도시락·김밥·샌드위치로 가격·접근성 부담을 낮췄다.
- 서울시는 서울 브랜드 생활 먹거리를 확대해 일상 속 건강 비전을 실천한다 했다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 비싸고 번거롭던 건강 식단의 문턱이 확 낮아진다.
서울시는 편의점 브랜드 CU와 협업해 '서울마이소울 건강 간편식' 5종을 선보인다고 21일 밝혔다. 도시락·줄김밥·샌드위치·라이트 참치마요 삼각김밥은 이날, 저당 불고기비빔 삼각김밥은 22일에 순차 출시된다.
서울마이소울 건강 간편식의 콘셉트는 '일상에서 즐기는 건강한 한 끼'다. 저당·고단백 식단에 대한 관심은 높아졌지만 여전히 가격과 접근성의 문턱이 높다는 점을 고려해, 민선 9기 서울시의 비전인 '모두가 건강한 삶의 질 특별시, 서울'을 편의점 간편식으로 기획했다.
간편식 구성은 도시락 1종, 줄김밥 1종, 삼각김밥 2종, 샌드위치 1종 총 5종으로 단백질 함량은 높이고 당과 지방 부담은 낮춘 것이 특징이다. 병아리콩밥, 닭가슴살, 물담금 참치, 저지방 마요네즈, 저당 소스 등 건강한 식재료를 활용해 맛과 영양의 균형을 모두 고려했다.
서울마이소울 저당고단백 도시락은 병아리콩밥, 저당바베큐소스닭가슴살, 저당소이두부구이 등을 담아 단백질을 강화했고, 서울마이소울 저당고단백 치킨김밥은 저당소이갈릭소스로 버무린 촉촉한 닭가슴살을 활용해 건강함과 풍미를 동시에 담았다.
서울 저당불고기비빔 삼각김밥은 저당 고추장 소스와 불고기를 조합해 비빔의 맛을 살리면서도 당 부담을 줄였다. 서울 라이트 참치마요 삼각김밥은 물담금 참치와 저지방 마요를 사용해 부담을 줄였고, 서울 저당고단백 치킨샌드위치는 저당 소스를 활용하고, 닭가슴살과 코울슬로를 넣어 간편하면서도 균형 잡힌 영양을 제공한다.
제품 패키지에는 서울시 캐릭터 '소울프렌즈'가 한강에서 소풍을 즐기는 이미지를 담았다. 한강·한강버스와 서울 도심 풍경 등 서울을 대표하는 요소를 담아 건강하고 활기찬 서울의 이미지를 표현해 서울의 매력을 친근하고 감각적인 디자인으로 구현했다.
제품은 이날부터 수도권 CU 매장에서 순차적으로 판매되며, CU 앱 '포켓CU'를 이용하면 재고 조회와 예약 구매를 통해 원하는 점포에서 편리하게 상품을 수령할 수 있다.
서울시는 앞서 출시한 서울라면·서울짜장, 서울빵, 서울 라이스칩 등이 국내외에서 꾸준한 호응을 얻고 있는 가운데, 이번 건강 간편식을 필두로 서울 브랜드 상품군을 생활 먹거리로 확대한다는 계획이다.
김형래 홍보기획관은 "이번 협업은 민선9기 서울시의 핵심 비전인 '모두가 건강한 삶의 질 특별시, 서울'을 시민들이 일상 속에서 가장 가깝고 부담 없이 실천할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다"며 "앞으로도 다양한 민간 기업과 협력해 서울의 가치와 매력을 담은 상품과 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com