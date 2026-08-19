김상욱 울산시장 "공공기관 2차 이전 유치 전략 재정비… 미래 성장 기반 확보"

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 19일 공공기관 2차 이전 긴급회의를 열고 대응 전략을 재정비했다.
- 시는 에너지·산업 AX 연계로 40개 유치 희망기관 맞춤 전략을 점검했다.
- 9월 유치위원회 출범 등으로 정치권·지역사회 협력을 확대하기로 했다.
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에너지 산업 거점 발전 행정 역량 집중
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 정부의 공공기관 2차 이전 발표가 임박한 것으로 판단하고 핵심 유치 대상 기관을 중심으로 대응 전략 재정비에 나섰다.
시는 2차 이전을 울산의 미래 산업구조를 재편할 계기로 보고 에너지·산업 인공지능 전환 등 전략산업과의 연계를 앞세운 유치전략을 본격화한다.
시는 19일 오전 9시 20분 시청 본관 7층 상황실에서 김상욱 시장 주재로 공공기관 2차 이전 유치 대응 긴급회의를 개최했다고 밝혔다.
회의에는 김상욱 시장을 비롯해 행정부시장, 경제부시장, 관련 실·국장 등 시 간부와 울산연구원 관계자 등 10여 명이 참석했다.
이번 회의에서 시는 정부의 공공기관 2차 이전 정책 방향을 공유하고 한국석유관리원, 한국에너지기술평가원, 중소기업은행 등 40개 유치 희망기관을 대상으로 울산과의 산업 연계성을 점검했다. 이를 토대로 기관별 유치 전략과 향후 대응 방향을 논의해 실무계획에 반영할 방침이다.
시는 에너지·산업 인공지능 전환(AX) 등 울산의 전략산업과 이전 대상기관의 기능을 연계하는 방향을 중점 검토했다. 발전공기업 통합본사의 울산 유치 전략도 별도로 점검해 각 실·국의 전문성과 정책 네트워크를 활용한 대응 방안을 폭넓게 논의했다.
김상욱 시장은 "공공기관 2차 이전을 개별 기관 유치 여부를 넘어 울산의 미래 성장 기반을 확보하는 정책 기회로 인식하고 있다"면서 "기관별 특성과 울산의 산업·에너지 분야 강점을 연결한 맞춤형 전략을 통해 유치 활동을 체계적으로 추진하겠다"고 말했다.
김 시장은 에너지 분야 핵심 공공기관과 발전공기업 통합본사를 울산으로 끌어와 에너지 공급 밸류체인을 완결하는 것을 목표로 제시했다. 이를 통해 울산을 국내 에너지산업의 핵심 거점으로 육성하겠다는 구상이다.
시는 이번 긴급회의를 시작으로 유치 대응 범위를 지역 정치권과 시의회, 지역사회로 단계적으로 넓혀갈 계획이다.
9월 초 공공기관 2차 이전 유치위원회를 출범시키고 지역 국회의원 간담회, 울산시 공공기관 유치 및 지원 조례 제정, 시의회와의 공조, 정부·국회 대상 건의 등 단계별 유치 활동을 차례로 진행할 예정이다.
시는 이러한 절차를 통해 중앙정부 정책 방향에 맞춘 합리적인 유치 논리를 마련하고 지역의 산업 구조와 인구·입지 여건을 반영한 이전 필요성을 설득한다는 방침이다.
이를 기반으로 에너지와 산업 전환에 대응하는 공공기관 집적지로서 울산의 위상을 강화하는 데 행정 역량을 모을 계획이다.
psj9449@newspim.com