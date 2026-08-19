익산시, 원도심 사람·공간 연결...체류형 관광 기반 강화

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 19일 익산형 타운마이스를 추진했다
- 익산역 관광객을 원도심으로 유도해 체류를 늘린다
- 현장 라운드테이블과 포럼으로 협력사업을 발굴한다
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10월 관광포럼 개최 철도·원도심·지역상권 연결 관광협력 전략 구체화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 익산역을 중심으로 유입되는 관광객을 원도심 곳곳으로 유도하고 지역의 관광자원과 민간 주체를 연결하는 체류형 관광 활성화에 나선다고 19일 밝혔다.
익산시는 익산문화관광재단과 함께 민간 중심의 관광 협력체계를 구축하기 위해 '익산형 타운마이스' 사업을 본격 추진한다.
타운마이스(Town MICE)는 지역에 흩어진 관광자원과 공간, 사람을 유기적으로 연결해 지역 전체를 하나의 브랜드이자 행사·관광 공간으로 활용한다.
익산 원도심은 KTX와 SRT가 정차하는 익산역을 비롯해 근대문화유산, 지역 상권, 문화공간 등 다양한 관광자원을 갖추고 있다.
시는 이 같은 지역 자원을 연계해 익산역 방문객의 이동 범위를 원도심으로 넓히고 관광을 체류와 소비로 확장한다는 계획이다.
이를 위해 원도심에서 활동하는 공공·관광·상권·문화·청년 등 다양한 민간 주체가 참여하는 네트워크를 구축하고 관광상품과 콘텐츠 개발을 위한 협력과제를 발굴한다.
첫 일정으로 20일 중앙동에서 '익산역·중앙동 현장 라운드테이블'을 개최한다. 참가자들은 익산역과 중앙동 일대의 관광자원, 상점, 문화공간 등을 직접 둘러보며 관광객의 이동 동선을 살펴보고 회의, 관광, 식품, 체험 등을 연계한 체류형 관광코스와 협력사업을 논의한다.
두 번째 현장 라운드테이블은 9월 17일 인화동 일원에서 솜리문화금고와 솜리마을, 인화동 근대건축, 지역 카페를 비롯해 만경강과 춘포역 등 주변 관광자원을 연계해 관광 범위를 확대할 수 있는 방안을 모색한다.
10월에는 '익산형 타운마이스 관광 포럼'을 열고 '익산형 타운마이스와 체류형 관광 활성화 전략'을 주제로 철도 기반 체류관광과 원도심·지역상권 연계 사례를 공유한다. 두 차례 현장 라운드테이블에서 제시된 아이디어도 구체적인 사업으로 발전시킬 예정이다.
시는 포럼에서 도출된 의견을 관광상품 개선과 신규 콘텐츠 개발, 민간 주체 간 협력사업 등에 반영해 익산역을 찾은 관광객이 원도심에 머무는 시간을 늘리고 지역 공간과 상권을 함께 경험할 수 있는 관광 기반을 마련할 계획이다.
lbs0964@newspim.com