경기북부경찰청, 교통사고 보험사기 일당 검거

AI 핵심 요약beta
- 경기북부경찰이 19일 보험사기 일당 3명을 붙잡았다
- 이들은 29차례 고의사고로 보험금 2억4000만원을 편취했다
- 경찰은 주범 A씨를 구속하고 일당을 검찰에 송치했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기북부지방경찰청 교통범죄수사팀이 고의로 교통사고를 유발하거나 경미한 접촉사고 후 장기 입원을 반복해 피해를 과장하는 수법으로 보험금을 가로챈 일당 3명을 붙잡았다고 19일 밝혔다.
이들은 같은 수법으로 29차례에 걸쳐 총 2억4000만원 상당의 보험금을 편취한 혐의(보험사기특별법위반)를 받고 있다.
경기북부경찰청에 따르면 주범 A씨(40대 남성)는 친모(60대)와 여자친구(40대) 등과 보험사기를 공모해 2023년 3월부터 2025년 8월까지 남양주와 구리시 일대에서 범행을 이어온 것으로 조사됐다.
이들은 진로를 변경하는 차량에 의도적으로 접근해 접촉사고를 낸 뒤 상해 정도가 크지 않음에도 장기간 병원에 입원하는 방식으로 보험금을 청구해 온 것으로 드러났다.
경기북부경찰청 교통범죄수사팀은 짧은 기간에 반복된 사고 이력과 과도하게 긴 치료 기간 등을 수상하게 여긴 금융감독원의 제보로 수사에 착수해 제보를 토대로 A씨의 전체 보험사고 이력을 확인한 뒤 사고 양상의 유사성을 분석해 총 29건의 사기 범행을 특정했다.
조사 과정에서 A씨 일당은 모든 혐의를 전면 부인한 것으로 알려졌다.
그러나 경찰은 국립과학수사연구원과 도로교통공단에 사고 당시 영상자료 감정을 의뢰하고 사고 상대방 운전자 29명을 전수 조사하는 한편 피의자들의 계좌 내역을 확보해 범죄수익금 분배 내역을 확인하는 등 물증과 진술을 종합해 혐의를 입증했다고 밝혔다.
경찰은 주범 A씨를 지난 11일 구속했으며 공모자 전원에 대해 상습범 가중처벌 조항을 적용해 이달 14일 사건을 검찰에 송치했다.
경찰 관계자는 "자동차를 이용한 보험사기는 선량한 다수 국민에게 보험료 추가 부담을 지우고 금융 질서를 교란하는 중대한 범죄"라며 "엄정한 수사를 지속해 나갈 방침"이라고 밝혔다.
이어 "운전자들이 보험사기 범죄의 표적이 되지 않도록 평소 교통법규를 준수하고 보험사기가 의심되는 교통사고 발생 시 차량 블랙박스 영상과 목격자 진술 등 증거 자료를 확보해 경찰에 적극 신고해 달라"고 당부했다.
asj7376@newspim.com