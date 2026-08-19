전남광주특별시, 순천대 단독 의과대 신설 신청서 반려 재제출 요청

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 19일 순천대 단독 의대계획서를 반려했다
- 지자체는 의대 필요성·정원·지원계획 보완을 요구했다
- 특별시는 통합안 기반 국립의대 절차를 계속 추진하겠다 했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시는 순천대학교가 단독으로 낸 지역 의과대학 신설 추진계획서를 반려하고 지자체 제출 항목에 대한 보완 자료를 요구했다고 19일 밝혔다.
특별시는 순천대 제출안이 교육부의 지역 의과대학 신설 추진계획서 제출 요건에 부합하지 않는다고 판단했다. 순천대에는 의대 신설 필요성, 신청 정원 규모, 지자체 지원 계획 등 3개 항목에 대한 의견을 19일 오전까지 다시 제출해 달라고 요청했다.
교육부는 지난 6일 지역 의대 신설 추진계획서를 20일까지 제출하도록 지자체에 요구했다. 특별시는 이에 따라 지난 11일 목포대와 순천대에 양 대학의 통합 방안을 합의한 뒤 공동 계획서를 18일까지 제출해 달라는 공문을 보내고 유선으로도 전달했다.
하지만 순천대는 양 대학 통합안을 반영한 공동 계획서 대신 단독 의대 신설 추진계획서를 제출했다. 특별시는 계획서 제출 시한인 20일까지 통합 논의를 이어가야 할 상황에서 단독안을 낸 데 유감을 표했다.
특별시는 지역 의료 수요와 정부 절차를 반영해 국립의대 신설 절차를 추진한다는 방침이다.
특별시 관계자는 "지역 의대 신설은 지역민의 생명과 건강, 지역의료 미래가 걸린 과제"라며 "의료격차 해소와 지역완결형 의료체계 구축을 위한 절차를 차질 없이 진행하겠다"고 말했다
ej7648@newspim.com