서울 중구, 관광숙박시설 194곳 안전 점검…소방시설 중점 확인

AI 핵심 요약beta
- 서울 중구가 11월까지 관광숙박시설 194곳을 점검했다
- 화재 안전과 영업등록증·요금표 게시를 집중 확인했다
- 문제 발견 시 시정 권고하고 수시 점검을 이어가겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 중구는 오는 11월까지 관내 관광호텔과 호스텔 등 관광숙박시설 194곳 대상으로 안전점검을 실시한다고 19일 밝혔다. 영업등록증과 요금표 게시부터 소방시설까지 꼼꼼히 살피며 안전한 관광숙박환경 조성에 나선다.
구는 점검반을 꾸려 지난달 27일부터 현장을 찾고 있다. 약 4개월에 걸쳐 중구에 등록된 관광숙박시설을 모두 점검한다.
점검은 화재 안전에 중점을 뒀다. 스프링클러와 소화기, 단독경보형 감지기, 비상조명등, 완강기 등 소방시설의 설치·관리 상태를 확인하고 피난안내도와 비상구 유도등도 빠짐없이 살핀다. 영업등록증과 요금표 게시 등 관광숙박업 준수사항도 함께 확인한다.
또 법적 의무사항 점검은 물론 스프링클러나 자동분사식 소화기 설치 의무가 없는 시설에도 자율적인 설치를 권고했다. 외국인 관광객이 위급상황에서 대피방법을 바로 확인할 수 있도록 외국어 비상대피 안내문도 비치하도록 안내한다. 시설 관계자에게는 화재예방 안전수칙이 배포된다.
중구에는 명동과 동대문, 남산 등 대한민국 대표 관광지가 모여 있는 만큼, 관광숙박시설도 밀집해 있다. 서울 전체 관광숙박시설(756곳) 가운데 약 26%가 중구에 자리해 25개 자치구 중 가장 많다.
여기에 K-콘텐츠의 인기에 힘입어 외국인 관광객이 급증하고 캡슐형·무인 시설 등 숙박 형태까지 다양해지면서 안전한 숙박환경을 갖추는 일은 더욱 중요해졌다.
구는 현장점검에서 중대한 안전 문제가 발견되면 즉시 시정 권고하고, 필요한 경우 관할 소방서에 조치를 요청할 예정이다. 서울시와 관계부처 등과도 협력해 수시 점검을 이어간다.
김길성 중구청장은 "서울 관광숙박시설 중 4분의 1이 중구에 있을 만큼 많은 관광객이 중구를 찾고 머문다"며 "관광객이 안심하고 중구를 찾을 수 있도록 숙박시설의 안전을 꼼꼼히 살피고, 대한민국 관광1번지 중구의 경쟁력을 더욱 높여가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com