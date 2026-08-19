전주시, 관광취약계층 맞춤형 여행기회 확대

AI 핵심 요약beta
- 전주시와 전주관광재단이 19일 전주두리여행을 추진했다
- 관광취약계층 6개 유형에 여행 기회를 10월까지 9회 지원했다
- 체류형·1박2일 프로그램으로 포용적 관광환경을 조성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시와 전주관광재단이 관광에서 소외되기 쉬운 계층의 여행 참여 기회를 넓히고 모두가 함께 즐기는 포용적 관광환경 조성에 나선다고 19일 밝혔다.
전주관광재단은 오는 10월까지 관광취약계층 여행 지원사업인 '2026 전주두리여행'을 총 9회에 걸쳐 운영한다.
'전주두리여행'은 언어·문화·환경적 제약 등으로 관광 참여가 어려운 내·외국인에게 여행 기회를 제공하고 전주의 문화·관광자원과 연계한 체험을 통해 관광 향유 기회를 확대하기 위해 마련됐다.
재단은 공개모집과 심사를 거쳐 한부모가정, 다자녀가정, 보육원 아동·청소년, 국내 거주 외국인 근로자·유학생, 저소득층, 장애인 등 6개 유형의 참가자를 선정했다.
전주에 거주하는 한부모가정과 보육원 아동·청소년에게는 전북특별자치도 외 지역을 방문하는 1박 2일 여행을 지원해 새로운 지역과 문화를 경험할 수 있도록 한다.
다자녀가정, 국내 거주 외국인 근로자·유학생, 장애인에게는 전주 체류형 관광 프로그램을 제공한다. 참가자들은 전주의 역사와 문화, 전통, 미식 등 대표 관광자원을 중심으로 다양한 체험에 참여하게 된다.
저소득층 대상 프로그램은 GKL사회공헌재단의 '우리동네 문화탐방' 및 '행복 여행' 사업과 연계해 추진한다. 지역 문화예술과 관광자원을 활용한 프로그램을 통해 여행 기회를 확대하고 지역 관광 활성화에도 힘을 보탤 계획이다.
lbs0964@newspim.com