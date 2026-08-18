'춤추고 노래하며 키운 꿈'...세종 해밀초 학생들 '무럭무럭'

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학생·학부모·주민 참여 '해밀꿈빛발표회' 성료

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종 해밀초등학교가 학교와 마을이 함께하는 교육활동을 통해 학생들의 소질과 적성을 키우고 이를 무대에서 펼쳐 보이는 자리를 마련했다.

18일 세종시교육청에 따르면 해밀초가 최근 해밀동 행복누림터 문화관람실에서 학생과 학부모, 마을주민이 함께하는 '해밀꿈빛발표회'를 진행했다.

세종 해밀초등학교가 학생들이 학생과 학부모, 마을주민이 함께하는 '해밀꿈빛발표회'를 진행했다. [사진=세종시교육청] 2026.08.18 vincent977@newspim.com

이번 발표회에는 시교육청 방과후학교 지원사업인 '꿈자람배움터'와 '방학중 성장지원', 마을단위스포츠클럽 '동동동' 치어리딩부에 참여한 해밀초 학생 등 93명이 무대에 올라 그동안 갈고닦은 실력을 선보였다.

해밀초는 학기 중 꿈자람배움터를 통해 앙상블, 뮤지컬, 브레이킹댄스, 치어리딩, 댄스 등 학생들의 관심과 적성을 고려한 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

방학 중에는 분야별 전문가와 연계한 성장지원 특강을 마련해 학생들이 자신의 소질을 발견하고 역량을 키울 수 있도록 지원했다.

학교와 마을을 잇는 진로교육도 이어지고 있다. 해밀초는 방학중 성장지원사업의 하나로 유·초·중·고 학교가 연계하는 '해밀마을진로인턴십'을 3년째 운영하며 학교 밖 마을을 진로교육의 공간으로 활용하고 있다.

이날 발표회에서는 해밀중학교 김다인 학생이 진로인턴십 참여 경험을 소개하며 "2년간 프로그램에 참여하면서 새로운 꿈을 찾았고, 학업 계획도 구체화할 수 있었다"고 소감을 말했다.

학생들의 관심에서 시작된 치어리딩 활동은 지역 스포츠클럽으로까지 확대됐다.

해밀초 치어리딩팀 '리틀스타'의 공연을 본 학생들이 치어리딩을 배우고 싶다는 의견을 내면서 올해부터 세종시교육청 마을단위스포츠클럽 '동동동'과 연계한 치어리딩부가 운영되고 있다.

세종 해밀초등학교가 학생들이 학생과 학부모, 마을주민이 함께하는 '해밀꿈빛발표회'를 진행했다. [사진=세종시교육청] 2026.08.18 vincent977@newspim.com

이를 통해 해밀초 학생뿐 아니라 지역 학생들에게도 치어리딩을 배울 수 있는 기회를 제공하고 있다.

'리틀스타'는 세종SA축구단 홈경기와 체육회 및 지역 행사 등에 초청돼 공연하며 활동 영역을 넓히고 있다.

이를 계기로 국가대표를 꿈꾸는 학생이 생기는 등 스포츠 활동이 새로운 진로와 꿈으로 이어지고 있다는 게 학교 측 설명이다.

해밀초는 앞으로도 학교와 마을이 함께하는 다양한 교육활동을 통해 학생들이 자신의 소질과 적성을 발견하고 꿈을 구체화할 수 있도록 지원할 계획이다.

한 학부모는 "아이가 선망하던 치어리딩팀에서 주말에도 꾸준히 연습하고 직접 무대에 서는 모습을 보니 감회가 남다르다"며 "앞으로 리틀스타와 같은 무대에서 공연하는 모습을 기대한다"고 말했다.

김현진 교사는 "마을단위스포츠클럽을 통해 같은 분야에 관심을 가진 학생들이 함께 운동하며 자연스럽게 관계를 형성하고 있다"며 "규칙적인 운동을 통한 체력 향상뿐 아니라 건강한 경쟁과 협력을 경험하며 사회성과 정서적 성장에도 긍정적인 영향을 받고 있다"고 설명했다.

최수형 교장은 "학생들이 학교에서 배운 것을 넘어 지역의 다양한 무대에서 자신의 역량을 펼치며 새로운 꿈을 키우고 있다"며 "마을단위스포츠클럽을 통해 치어리딩이 해밀초를 넘어 세종의 자랑으로 성장할 수 있도록 학생들의 도전과 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com