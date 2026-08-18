인판티노 회장 비판했던 라무르 FIFA COO, 3주 만에 해임

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 이른바 '월드컵 민영화' 계획을 공개적으로 비판했던 케빈 라무르 FIFA 최고운영책임자(COO)가 결국 자리에서 물러났다.

영국 'BBC' 등 외신은 18일(한국시간) 인판티노 회장의 대회 사업 지분 매각 계획에 공개적으로 반기를 들었던 라무르 COO가 비판 발언을 한 지 3주도 지나지 않아 FIFA를 떠났다고 보도했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 잔니 인판티노. [사진=로이터] 2026.08.08 psoq1337@newspim.com

FIFA는 성명을 통해 "2026년 8월 17일자로 FIFA와 라무르 COO의 업무 관계가 종료됐다"라며 "지난 2년간 보여준 헌신에 감사하고 앞으로의 행운을 기원한다"라고 밝혔다. 마티아스 그라프스트룀 FIFA 사무총장도 직원들에게 보낸 이메일을 통해 양측 합의로 결별했다고 알렸다. FIFA는 구체적인 퇴임 배경에 대해서는 추가 설명을 내놓지 않았다.

그러나 현지에서는 이번 인사를 인판티노 회장을 정면으로 비판한 데 따른 사실상의 문책성 조치로 바라보고 있다.

논란의 발단은 인판티노 회장이 추진한 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 설립 계획이었다. FIFA는 FFE를 통해 월드컵을 비롯한 주요 대회 운영과 중계권·스폰서십 판매, 입장권 및 호스피탈리티 사업 등을 담당하고 외부에 지분을 매각해 최대 42억달러(약 6조원)를 조달하는 방안을 추진했다.

그러나 FIFA의 핵심 자산인 월드컵을 사실상 민간 자본에 넘기는 것 아니냐는 비판이 쏟아졌다. 특히 유럽축구연맹(UEFA)을 중심으로 세계 축구계의 반발이 거세졌고 월드컵 보이콧 가능성까지 거론되자 FIFA는 결국 계획을 철회했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인판티노 FIFA 회장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 12월 5일 미국 워싱턴 D.C. 존 F. 케네디 센터에서 열린 2026 FIFA 월드컵 조 추첨식 도중 셀카 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 자료사진] 2026.07.22 psoq1337@newspim.com

라무르는 이 과정에서 인판티노 회장을 공개적으로 저격했다. 그는 FFE 구상을 "단 한 사람의 프로젝트"라고 규정하며 FIFA 직원들이 관련 계획을 두고 "기만당했다"고 주장했다.

라무르는 "우리의 사명은 축구를 위해 봉사하는 것이지 자신이 FIFA 그 자체라고 생각하는 한 사람의 개인적인 이익을 위해 봉사하는 것이 아니다"라며 "회장은 사람들을 화합시키고 결속시키며 영감을 줘야 하지만 지금은 정반대의 상황이 벌어지고 있다"라고 비판했다.

자신의 발언으로 자리를 잃을 가능성도 감수했다. 라무르는 "이 일로 해고되더라도 적어도 오늘 밤은 편히 잘 수 있을 것"이라며 소신을 굽히지 않았다. 그리고 실제로 공개 비판 이후 3주가 채 지나지 않아 FIFA와의 동행을 끝내게 됐다.

FFE 사태의 후폭풍은 인판티노 회장에게도 이어지고 있다. 내년 3월 FIFA 총회에서 4선 연임에 도전할 예정이지만 UEFA와 북중미카리브축구연맹(CONCACAF)이 기존 지지를 철회했고, 잉글랜드와 웨일스, 북아일랜드, 아일랜드에 이어 스코틀랜드축구협회도 이에 동참했다.

반면 아프리카와 남미, 오세아니아축구연맹 및 일부 CONCACAF 회원국은 여전히 인판티노 회장을 지지하고 있어 FFE 사태를 둘러싼 세계 축구계의 갈등은 당분간 계속될 전망이다.

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