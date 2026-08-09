FIFA "인판티노 회장 내연녀 의혹, FIFA를 흔들려는 거짓 주장" 성명문 발표

AI 핵심 요약beta
- FIFA가 9일 인판티노 특혜 의혹을 반박했다.
- 조직적이고 지속적인 흔들기 시도라고 규정했다.
- 텔레그래프는 전 회장 시절 부적절 관계를 보도했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=국제축구연맹(FIFA)이 잔니 인판티노 회장을 둘러싼 '내연녀 특혜 의혹'에 "조직적이고 지속적인 흔들기 시도"라고 입장을 밝혔다.
FIFA는 9일(한국시간) "FIFA와 회장을 흔들려는 조직적이고 지속적인 시도가 있다는 게 분명해지고 있다. 해당 의혹은 입증되지 않거나 명백히 거짓된 주장일 뿐"이라고 성명을 냈다.
이어 "회장은 회원협회에 의해 민주적으로 선출됐고 여전히 그 위임을 받아 직무를 수행하고 있다. 민주적 절차로 얻지 못한 것을 의혹 제기, 암시, 허위 정보로 얻으려 해선 안 된다"고 덧붙였다.
그러면서 "FIFA는 정당한 감사를 환영한다. 그러나 감사는 사실을 왜곡하거나, 근거없는 주장을 증폭시키거나 진전을 훼손하기 위해 설계된 산만함을 조작하는 면허가 아니다. 보도가 부정확할 경우, FIFA가 이에 직접 나설 것"이라고 강한 반발을 보였다.
영국 매체 텔레그래프는 지난 8일 인판티노 회장이 유럽축구연맹(UEFA) 사무총장으로 재직하던 시절, 직원과 부적절한 관계를 맺었다고 전했다. 행정직이었던 이 여성은 해당 관계가 이어지는 동안 관리직으로 승진했고, 급여도 약 30% 인상돼 약 16만 스위스프랑(약 2억 8000만원)의 연봉을 받은 것으로 전해졌다.
이후 해당 여성이 거액의 퇴직금을 받은 후에도 UEFA가 4만 5000파운드(약 8566만 원)에 달하는 경영학 석사(MBA)과정 등록금을 부담했다고 알려졌다.
한편 인판티노 회장은 최근 월드컵을 포함해 FIFA 주요 대회의 상업적 권리를 민간 투자자에게 넘기는 방안을 추진하며 축구계의 강한 반발에 부딪혔다.
willowdy@newspim.com