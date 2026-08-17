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경기평택항만공사, 지방공기업 경영평가 나등급 획득

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  • 경기평택항만공사가 17일 지방공기업 평가서 나등급을 받았다.
  • 광역특정공사·공단 8곳 중 2위, 경기도 공공기관 1위였다.
  • 고객만족도도 92.18점으로 경영혁신 성과를 입증했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

광역특정공사 2위·도내 공공기관 1위…항만·해양 전문 공기업으로 성장 기대

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기평택항만공사가 행정안전부 '2026년도(2025년 실적) 지방공기업 경영평가'에서 우수 등급인 '나'등급(90.93점)을 획득했다.

17일 공사에 따르면 광역특정공사·공단 8개 기관중 2위, 경기도 내 공공기관 중에서는 1위를 차지했다.

경기평택항공사 전경 모습[사진=공사]

지방공기업 경영평가는 '지방공기업법' 제78조에 따라 매년 지방공사·공단의 경영관리와 경영성과를 종합 평가하는 제도로 등급은 가·나·다·라·마 5단계로 나누며, 올해는 전국 173개 기관 중 52개 기관(30.1%)이 '나'등급을 받았다.

특히 공사는 경영층의 리더십과 전략, 경영시스템 등 경영관리 부문과 주요사업성과 및 고객만족성과 등 경영성과 전 부문에서 고른 성과를 인정받은 것으로 알려졌다.

여기다 정원 79명의 소규모 조직임에도 조직인사관리 지표에서 가장 큰 점수를 기록했다.

또한 행정안전부가 실시한 '2025년도 지방공기업 고객만족도 조사'에서도 종합점수 92.18점을 획득하며 그 동안 추진해 온 이용자 편의 개선, 민원 응대 체계 강화, 고객 소통 채널 확대 등의 경영전략이 효과를 봤다.

이에 대해 김금규 사장직무대행은 "이번 결과는 전 직원이 합심해 경영혁신과 고객서비스 개선에 힘쓴 성과"라며 "앞으로도 지속적인 경영혁신을 통해 경기도 내 항만·해양 전문 공기업으로 도약하겠다"고 말했다.

경기평택항만공사는 2001년 설립 이후 평택항 항만배후단지 개발, 경기도 내 마리나 등 해양레저사업, 해양안전사고 예방시설 관리 등 다양한 사업을 수행하고 있다.

krg0404@newspim.com

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남부 호우 위기경보 '주의' 상향 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 정부가 남부지방을 중심으로 호우특보가 확대되면서 기습적인 폭우에 대비해 수해 대응 수준을 끌어올렸다. 행정안전부는 남부지역에 호우특보가 발효된 가운데 예상치 못한 강한 비가 추가 내릴 가능성에 대비해 16일 오전 7시를 기해 호우 위기 경보 단계를 '관심'에서 '주의'로 한 단계 상향했다고 밝혔다. [서울=뉴스핌]김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 4일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 '재해복구사업 추진상황 점검회의'를 주재하며, 지난해 산불·호우 피해 복구 상황과 재발 방지 대책을 점검하고 있다.[사진= 행정안전부] 2026.05.04 photo@newspim.com 이에 따라 지방자치단체를 포함한 각 관계기관에는 취약 시간대 대응 체계를 강화하고, 산사태나 침수 위험 지역에 대한 선제적인 통제와 주민 대피 조치를 취하도록 지시했다. 또한 재난 예·경보 시스템을 활용해 위험 상황 시 행동 요령을 신속히 안내할 것을 주문했다. 특히 집중호우가 예상되는 지리산 인근 지역의 피해를 막기 위해 경남 현지에 현장상황관리관 3명을 긴급 파견했다. 앞서 행안부는 이날 오전 6시 30분 재난안전관리본부장 주재로 상황판단회의를 열고, 전국 주요 강수 현황과 피해 발생 여부를 점검했다.  기상청에 따르면 오전 7시 40분 기준 전남 영암·목포·해남·무안에 호우경보가 내려졌고, 전남광주·경남·제주 곳곳에 호우주의보가 발령됐다. wonjc6@newspim.com 2026-08-16 10:08
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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