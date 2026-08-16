'육서영 14점' 한국 여자배구, 동아시아선수권 3위…홍콩에 셧아웃 승리

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자배구 대표팀이 개최국 홍콩을 꺾고 2026 동아시아여자배구선수권대회를 3위로 마쳤다.

차상현 감독이 이끄는 한국은 16일 홍콩 퀸 엘리자베스 스타디움에서 열린 대회 3위 결정전에서 홍콩을 세트 점수 3-0(25-13 30-28 25-13)으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 차상현 감독이 이끄는 한국은 16일 홍콩 퀸 엘리자베스 스타디움에서 열린 대회 3위 결정전에서 홍콩을 세트 점수 3-0(25-13 30-28 25-13)으로 제압했다. [사진=대한배구협회] 2026.08.16 football1229@newspim.com

세계랭킹 27위 한국은 조별리그에서 몽골과 홍콩을 차례로 꺾고 A조 1위로 준결승에 올랐다. 그러나 일본에 0-3으로 패해 결승 진출이 좌절됐고, 3위 결정전에서 다시 홍콩을 만나 승리하며 대회를 마무리했다.

육서영(IBK기업은행)이 양 팀 최다인 14점으로 공격을 이끌었다. 이다현(NEC 레드 로키츠 가와사키)은 블로킹 5개를 포함해 13점을 올렸고, 정윤주(흥국생명)도 11점으로 힘을 보탰다.

한국은 1세트부터 홍콩을 압도했다. 초반부터 공격과 블로킹에서 우위를 점하며 점수 차를 벌렸고, 25-13으로 여유 있게 첫 세트를 가져왔다.

고비는 2세트였다. 한국은 중반 한때 13-16으로 끌려가며 흔들렸다. 하지만 육서영과 이다현을 앞세워 추격에 나섰고, 20-20 동점을 만든 뒤 듀스 접전으로 승부를 끌고 갔다.

28-28까지 이어진 접전에서 한국은 이다현의 블로킹으로 세트 포인트를 만들었다. 이어 홍콩의 공격 범실이 나오면서 30-28로 2세트까지 따냈다.

흐름을 잡은 한국은 3세트에서 다시 경기 주도권을 놓지 않았다. 15-9에서 5연속 득점으로 격차를 크게 벌렸고, 23-13에서는 박은진의 블로킹과 홍콩의 공격 범실로 경기를 끝냈다.

동아시아선수권을 마친 대표팀은 곧바로 다음 대회를 준비한다. 한국은 오는 21일 중국 톈진에서 개막하는 2026 아시아선수권대회에 출전한다.

아시아선수권대회 우승 팀에는 2028 LA 올림픽 본선 직행 티켓이 주어진다. 상위 3개 팀은 2027 국제배구연맹(FIVB) 여자 월드컵 출전권을 얻는다.

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