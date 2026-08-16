'일본군 위안부 피해자 기림의 날' 2017년 제정 이후 대구시장 첫 참석

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

추경호 대구시장 "아픈 역사와 인권의 가치 미래세대에 온전히 전할 것"

대구시, 범어대성당서 추모음악회....이용수 할머니·시민 등 300여 명 참석

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구시가 '일본군 위안부 피해자 기림의 날'을 맞아 추모음악회를 열고 일제 강점기 아픈 역사를 기억하고 피해자들의 명예 회복을 다짐했다.

16일 대구시에 따르면 지난 14일 수성구 범어대성당에서 열린 추모음악회에는 위안부 생존 피해자인 이용수 할머니와 추경호 대구시장, (사)정신대 할머니와 함께하는 시민모임 최봉태 이사장과 관계자, 지역 시민 등 300여 명이 참석했다.

추경호 대구시장이 지난 14일 범어대성당에서 열린 '일본군 위안부 피해자 기림의 날' 추모음악회에 참석해 위안부 생존 피해자인 이용수 할머니의 손을 잡고 음악회를 관람하고 있다.[사진=대구시]2026.08.16 nulcheon@newspim.com

올해 아홉 번째를 맞는 '기림의 날'은 일본군 '위안부' 피해자인 고(故) 김학순 할머니가 1991년 피해 사실을 첫 공개 증언한 8월 14일을 기억하기 위해 제정된 국가 기념일이다. 기념일 제정 이후 대구시장이 행사에 참석한 것은 이번이 처음이다.

추경호 대구시장의 참석에 이용수 할머니는 크게 반기며 고마움을 표했다. 추 시장도 이용수 할머니와 손을 꼭 잡은 채 나란히 앉아 이날 행사를 끝까지 함께했다.

행사에서는 '은빛 메아리'와 '대구 코랄'의 합창, 해금 독주 등 다양한 무대가 마련됐다. 참석자들은 공연을 통해 피해자들의 넋을 기리고 아픈 역사를 되새기는 시간을 가졌다.

추 시장은 인사말을 통해 "1991년 고(故) 김학순 할머니의 첫 피해 증언 이후 35년이 흘렀다"며 "할머님들의 용기 있는 증언은 우리 사회가 아픈 역사를 마주하고 피해자들의 명예와 존엄을 되찾기 위해 나아가는 중요한 출발점이 됐다"고 말했다.

추 시장은 또 "피해자들의 용기 있는 증언은 국내를 넘어 국제 사회의 연대를 이끌어 냈고, 인권과 평화라는 보편적 가치를 일깨우는 이정표가 됐다"며 "역사의 교훈을 되새기는 것은 과거에 머무르기 위해서가 아니라 다시는 같은 아픔을 되풀이하지 않고 더 나은 미래와 평화로 나아가기 위함"이라고 강조했다.

그러면서 추 시장은 "대구시도 시민 여러분과 함께 아픈 역사의 기억과 인권의 가치를 미래 세대에게 온전히 전하기 위한 노력을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

nulcheon@newspim.com