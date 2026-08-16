경기도, 상반기 9개 동물보호시설 717마리 진료지원 완료

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 올해 상반기 도내 9개 동물보호시설을 대상으로 '찾아가는 동물보호시설 진료활동 지원사업'을 진행한 데 이어 하반기에는 6개 시설에 대한 추가 진료지원에 나선다고 16일 밝혔다.

경기도는 올 하반기에 6개 동물보호시설을 추가로 찾아 진료활동을 진행해 올해 총 15개 시설에 대한 지원을 완료할 계획이라고 밝혔다.[사진=경기도]

도에 따르면 이번 사업은 경기도가 주관하고 경기도수의사회가 수행하는 사업으로 수의의료 접근이 어려운 민간동물보호시설 등을 직접 찾아가 보호동물에게 예방접종과 중성화수술, 기초 건강검진, 질병치료 등을 제공하는 사업이다.

경기도는 올해 도내 15개 시설, 보호동물 약 2000마리 지원을 목표로 한다고 밝혔다.

상반기에는 9개 동물보호시설에서 보호동물 717마리에 예방접종을 실시하고 33마리에 대해 중성화수술을 진행했다.

현장 진료에는 수의사 67명과 일반 봉사자 100명 등 총 167명이 참여했다.

도는 하반기 6개 동물보호시설을 추가로 찾아 진료활동을 이어가 올해 총 15개 시설 지원을 마무리할 계획이라고 밝혔다.

앞서 도는 지난 12일 '2026년 찾아가는 동물보호시설 진료활동 지원사업 중간보고회'를 열고 상반기 추진실적을 점검하는 한편 경기도수의사회와 민간동물보호시설 관계자들의 현장 의견을 들은 바 있다.

사업 개선과제로는 의료지원이 필요한 시설의 적극적인 발굴, 현장 진료 수요를 반영한 진료항목 다양화, 진료현장 안전관리 및 사후관리 체계화 등이 제시됐다.

경기도는 제시된 의견 가운데 하반기 사업에 즉시 반영할 수 있는 사항은 경기도수의사회와 협의해 개선하고 대상시설 선정방식과 신청절차, 진료인력 운영체계 등 중장기 검토가 필요한 사항은 향후 사업계획 수립 과정에서 검토할 방침이다.

정봉수 경기도 동물복지과장은 "중요한 것은 지원 규모보다 의료지원이 필요한 현장에 적절한 진료가 실제로 이뤄지는 것"이라며 "현장의 의견을 사업에 반영해 의료 사각지대를 줄이고 사업의 실효성을 높여가겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com