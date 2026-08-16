[WNBA] 박지현, 워싱턴전 9분 무득점…LA 스파크스 4연패

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국여자프로농구(WNBA) LA 스파크스에서 뛰는 박지현이 워싱턴 미스틱스전에서 무득점에 그쳤다. 팀은 4연패에 빠졌다.

박지현은 16일(한국시간) 미국 워싱턴 D.C.의 케어퍼스트 아레나에서 열린 2026 WNBA 정규리그 워싱턴과 원정경기에서 9분 25초를 뛰며 득점 없이 가로채기 1개를 기록했다.

[서울=뉴스핌] WNBA에서 활약 중인 LA 스파크스 박지현. [사진=로이터]

박지현은 2쿼터 시작과 함께 처음 코트에 나섰다. 2쿼터 중반 3점슛 1개를 시도했지만 림을 빗나갔다. 4쿼터에도 다시 출전해 수비에서 스틸을 기록했지만 공격 포인트는 올리지 못했다.

LA는 워싱턴에 70-80으로 졌다. 최근 4연패다. LA는 3쿼터까지 58-55로 앞서며 승리를 노렸지만, 4쿼터 집중력에서 밀렸다. LA는 경기 종료 6분 5초를 남기고 64-65로 역전을 허용했다. 이후 열세를 뒤집지 못한 채 패했다.

LA는 12승 22패로 시카고 스카이와 공동 11위로 밀렸다. LA는 오는 19일 코네티컷 선과 원정 경기를 치른다.

football1229@newspim.com