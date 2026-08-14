삼성바이오로직스 노사, 사후 조정 합의…장기 갈등 돌파구 찾나

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

쟁의행위 가처분 항고심 판단 남아

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스 노사가 임금 인상과 인사제도 개선 등을 둘러싼 갈등을 해결하기 위해 사후 조정 절차에 들어가기로 했다.

삼성바이오로직스 상생노동조합은 14일 노사 양측 대표가 서명한 사후 조정 관련 서류를 인천지방노동위원회에 제출한다고 밝혔다.

[인천=뉴스핌] 장동규 기자 = 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부 조합원들이 22일 인천 연수구 삼성바이로직스 송도 사업장 앞에서 열린 투쟁 결의대회에서 임금 인상 등을 요구하고 있다. 2026.04.22 jk31@newspim.com

사후 조정은 노동위원회의 조정 절차가 종료된 이후에도 분쟁이 해결되지 않았을 때 노사 합의를 거쳐 다시 조정을 진행하는 제도다. 노사 양측이 모두 동의해야 절차가 개시되며 노동위원회가 이견을 조율한다. 지난 11일 열린 24차 단체교섭에서 사측은 사후 조정에 대한 적극적인 입장을 밝혔고 노조도 이를 수용했다.

이번 합의를 계기로 장기간 평행선을 달려온 삼성바이오로직스 노사 교섭이 다시 속도를 낼지 주목된다.

삼성바이오로직스 상생노조 관계자는 "위원 구성 등 절차를 준비하는 데 시간이 다소 필요할 것으로 보인다"면서도 "향후 논의는 속도감 있게 진행하자는 데 노사가 공감대를 형성했다"고 말했다.

앞서 노조는 사측과의 교섭이 결렬되자 지난 4월 말 부분 파업을 벌인 데 이어 5월 1일부터 5일까지 전면 파업을 진행했다. 이후에는 연장·휴일 근무를 거부하는 준법투쟁을 이어왔다.

파업 과정에서 불거진 법적 다툼은 아직 마무리되지 않았다. 인천지방법원은 사측이 노조를 상대로 낸 쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용해 농축·버퍼 교환과 원액 충전, 관련 버퍼 제조·공급 작업의 중단을 제한했다. 다만 배양과 정제 등 나머지 공정에 대한 신청은 받아들이지 않았다. 삼성바이오로직스는 이에 불복해 항고를 제기했으며 법원 판단을 기다리고 있다.

sykim@newspim.com