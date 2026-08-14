무안군, 계약·인허가 청렴 취약업무 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 무안군이 14일 청렴도 향상 TF 회의를 열었다
- 계약·보조금·인허가·공사 등 취약분야를 점검했다
- 부정청탁·갑질 막고 공정성 높이기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군이 계약과 보조금, 인허가, 공사 등 군민 접점이 큰 업무의 청렴도 향상에 나섰다.
무안군은 14일 군청 상황실에서 반부패 청렴 태스크포스(TF) 회의를 열고 2026년 청렴도 향상을 위한 분야별 추진상황과 개선방안을 논의했다고 밝혔다.
회의에는 청렴 기획·조정반과 내부청렴 추진반, 외부청렴 추진반Ⅰ·Ⅱ 등 4개 반 15개 팀 관계자들이 참석했다. 참석자들은 그동안 추진한 청렴시책을 공유하고 부서별 이행 상황을 점검했다.
TF는 계약·세정·보조금 분야를 외부청렴 추진반Ⅰ이, 인허가·공사 분야를 외부청렴 추진반Ⅱ가 맡는 등 청렴도 취약분야별로 개선과제를 추진하고 있다.
이날 회의에서는 부정청탁과 특혜 제공, 부당지시, 갑질, 소극행정 등을 주요 취약요인으로 보고 업무 처리 과정의 투명성과 공정성을 높이는 방안을 집중적으로 살폈다.
무안군은 앞으로도 분야별 추진상황을 지속적으로 점검하고 미흡한 사항을 보완해 청렴 취약분야 개선에 행정력을 집중할 계획이다.
김병중 무안군 부군수는 "청렴은 전 직원이 함께 만들어가는 행정의 기본"이라며 "취약분야를 꼼꼼히 점검해 실질적인 개선으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com