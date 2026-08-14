전남광주특별시교육청, 2027 대입 수시자료 Dream 배포

학생 맞춤형 진학 지원 강화

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주특별시교육청이 지난달 말 진로진학상담센터를 통해 2027학년도 대학입학 수시모집을 위한 맞춤형 진학자료를 배포했다고 14일 밝혔다.

교육청은 학생들이 합리적으로 대학을 선택하고 학교가 체계적으로 진학지도를 할 수 있도록 '2027 수시지원 가늠해 Dream', '2027 대입일정 정리해 Dream', 그리고 '빛고을 진학대로' 등 3종의 자료를 제작해 관내 학교에 전달했다. 이 자료는 수시지원 전략과 진학 상담에 실질적인 도움을 주기 위해 대학별 입시정보를 정리한 것이다.

2027 대입일정 정리해DREAM. [사진=전남광주통합특별시교육청] 2026.08.14 ej7648@newspim.com

특히 '2027 수시지원 가늠해 Dream'은 전남대학교 학생부교과전형을 비롯해 서울 주요 대학 및 의·치·약학계열 지원 가능 참고점 등을 포함하고 있다. 자료에는 모집인원, 최근 3개년 경쟁률 및 전년도 입시 결과 등의 정보도 담겨 있어 학생들이 자신의 성적과 대학별 평가 방식 간의 비교를 통해 적합한 대학을 탐색할 수 있도록 했다.

또한 '2027 대입일정 정리해 Dream'에서는 전국 90개 대학의 주요 수시모집 일정을 월별 달력 형태로 안내하고 있으며, 이를 통해 학생들은 대학별고사 일정도 손쉽게 확인할 수 있다.

학교 현장에서는 이 두 자료를 통해 학생의 성적과 지원 가능한 대학을 탐색하고, 대학별고사 일정 및 수능최저학력기준 충족 가능성 등을 고려해 맞춤형 상담을 진행하게 된다. 이를 통해 학생들과 학부모는 다양한 대학 정보를 비교하여 대입 정보 탐색에 드는 시간과 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

한편 '빛고을 진학대로'에는 수도권 주요대학과 국가거점국립대, 호남권 주요대학 등의 지원 참고표가 포함되어 있다.

다만, 자료에 제시된 지원 가능 점수는 과거 입시 결과를 바탕으로 한 참고 자료이므로, 실제 지원 시에는 대학별 모집 요강 및 기타 전형 요소를 종합적으로 검토해야 한다. 교육청은 학생들이 개인별 상황에 맞춰 자료를 활용하도록 지속적으로 안내할 계획이다.

이번 자료는 전남광주통합특별시교육청 진로진학지원포털 '디딜돌'에 탑재되어 학생과 학부모, 교사가 편리하게 활용할 수 있는 방안을 마련할 예정이다. 이를 통해 지역과 학교 간 대입정보 격차를 줄이고 공교육 중심의 진학지원 체제를 강화할 방침이다.

교육청 관계자는 "이번 자료는 현장 교원과 대입 지원관, 진학 전문가들이 세밀하게 분석해 만든 진학자료"라며 "학생들이 자신의 성적과 진로를 고려해 적합한 대학을 선택할 수 있도록 계속해서 지원하겠다"고 말했다.

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