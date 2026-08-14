전남광주시, '81주년 광복절' 순국선열 합동 참배

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상무공원 독립기념탑서 희생 정신 기려

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 오는 15일 상무시민공원 내 독립운동기념탑에서 제81주년 광복절 참배 행사를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 참배에는 민형배 특별시장을 비롯해 송형곤 시의회 의장, 김대중 교육감, 광복회 고욱 광주지부장과 송인정 전남지부장, 국회의원, 주요 기관·단체장, 보훈단체장 등 80여명이 참석할 예정이다.

시민들이 태극기를 흔들고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

광주와 전남의 주요 기관·단체장들이 한자리에서 함께 헌화·분향함으로써 지역의 경계를 넘어 독립운동 선열들의 숭고한 뜻을 함께 기리고, 새롭게 출범한 통합특별시의 화합과 상생 의지를 다질 예정이다.

호남은 일제강점기 수많은 독립운동가를 배출하고 의병운동과 학생독립운동 등 항일독립운동의 역사를 이어온 지역이다.

전남광주시는 이러한 공동의 역사적 자산을 바탕으로 독립유공자의 명예를 선양하고 미래세대가 올바른 역사 인식과 나라사랑 정신을 이어갈 수 있도록 다양한 기념·교육 사업을 추진할 계획이다.

같은 날 오전 10시부터는 김대중컨벤션센터에서 독립유공자 유족과 보훈단체, 주요 기관·단체장, 시민 등이 참석한 가운데 '제81주년 광복절 경축식'이 개최될 예정이다.

강은순 민주보훈과장은 "통합특별시 출범 후 광주와 전남이 함께 마련한 뜻깊은 자리이다"며 "지역의 경계를 넘어 독립운동 정신을 함께 계승하고 화합과 상생의 통합특별시로 나아가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com