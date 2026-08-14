TXT, '글로벌 시티즌 페스티벌' 출연…유일한 K팝 아티스트

AI 핵심 요약beta
- 투모로우바이투게더가 내달 26일 글로벌 시티즌 페스티벌에 출연한다.
- 올해 라인업에 오른 유일한 한국 가수로 글로벌 영향력을 입증했다.
- 케이콘 LA 2026과 홍콩 음악 시상식에도 잇따라 무대에 선다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투모로우바이투게더가 세계적인 자선 음악 축제 '글로벌 시티즌 페스티벌' 무대에 올라 글로벌 영향력을 다시 한번 입증한다.
13일(현지시간) 국제 시민운동단체 글로벌 시티즌의 발표에 따르면 투모로우바이투게더는 내달 26일 미국 뉴욕 센트럴파크에서 열리는 '2026 글로벌 시티즌 페스티벌'에 출연한다. 올해 라인업에 이름을 올린 유일한 한국 가수라는 점에서 더욱 눈길을 끈다.
투모로우바이투게더를 비롯해 세계적인 뮤지션 존 레전드, 레니 크라비츠, 미스 로린 힐과 와이클레프 장, 레이니 윌슨, 샤부지 등이 함께한다. 또 할리우드 배우 휴 잭맨이 호스트로 참여한다. 장르와 세대를 불문한 아티스트들이 집결하는 가운데 투모로우바이투게더는 올해 처음 '글로벌 시티즌 페스티벌'에 출연해 K-팝 대표로 퍼포먼스를 보여줄 예정이다.
'글로벌 시티즌 페스티벌'은 극심한 빈곤 퇴치, 기후 변화 대응, 불평등 해소 등 전 지구적 이슈에 대한 인식 고취와 실천을 촉구하기 위해 매년 개최되는 대규모 음악 축제다. 톱 아티스트와 유명 인사들이 참여해 음악을 매개로 전 세계 관객들에게 사회적 메시지를 전한다. 투모로우바이투게더 역시 압도적인 퍼포먼스로 관객과 호흡하며 페스티벌의 취지에 힘을 보탠다.
글로벌 행보를 이어가고 있는 투모로우바이투게더는 미국 LA 컨벤션센터와 크립토닷컴 아레나에서 열리는 '케이콘 LA 2026'에 출연한다. 15일 연준의 솔로 퍼포먼스에 이어 16일 팀이 헤드라이너 무대를 장식한다. 이어 8월 22~23일 홍콩 카이탁 스타디움에서 개최되는 중화권 음악 시상식 '2026 TME라이브 인터내셔널 뮤직 어워즈' 라인업에도 이름을 올렸다. 팀과 연준은 22일 행사에 등장한다.
moonddo00@newspim.com