음식물처리기 시장 커지자 공동구매 사기 기승…미닉스 '골머리'

소비자 관심 늘자 공구 사칭 급증

업계, 상시 모니터링·유통망 정비로 대응 총력

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 음식물처리기 시장이 급성장하면서 브랜드를 사칭해 금전이나 개인정보를 노리는 공동구매(공구) 사기가 가전업계의 새로운 골칫거리로 떠오르고 있다. 온라인과 SNS(사회관계망서비스)를 중심으로 주요 브랜드의 로고와 제품 이미지를 도용한 피싱 의심 사례가 잇따르면서다.

소비자 피해 우려가 커지자 업계도 온라인 모니터링을 강화하고 공식 판매 채널을 안내하는 등 대응에 속도를 내고 있다.

◆ "진짜 공구 맞아?"…급성장한 음식물처리기 시장, 사칭 사기 '비상'

14일 가전업계에 따르면 음식물처리기 시장이 급성장함에 따라 공동구매 사칭 시도에 대한 경각심이 확산하는 분위기다. 대중의 관심 속에 공동구매가 활성화되자, 브랜드를 도용한 사칭 의심 채널이 지속적으로 적발되며 주의가 요구되고 있다.

[사진=미닉스 홈페이지 캡처]

현재 미닉스는 홈페이지에 공지를 통해 "최근 미닉스 고객을 대상으로 상품 비용 입금을 요구하는 사칭 피해가 발생하고 있다"며 "비즈니스 인증 마크가 없는 계정 또는 공식 채널명과 다른 계정은 모두 사칭이므로 주의를 부탁드린다"고 안내하고 있다.

쿠쿠 역시 공식 채널을 통해 "최근 쿠쿠의 카카오톡 공식 채널을 사칭한 금융 사기 행위가 급증하고 있다"며 "소비자분들의 각별한 주의를 부탁드린다"고 공지하며 경계감을 높였다.

온라인 커뮤니티에서도 사칭 피해에 대한 경계감이 커지고 있다. 한 누리꾼은 "미닉스가 요즘 많은 사람이 쓰다 보니 카톡에 사칭 계정이 있다고 한다. A/S(애프터서비스) 받을 분들은 꼭 조심하라"고 말했다.

이는 공구 사칭 사기가 시장 확대 과정에서 나타나는 구조적 부작용이라는 분석이다. 음식물처리기 수요가 늘며 공동구매 거래가 급증하자, 이를 노린 불법 사칭 범죄도 덩달아 기승을 부리는 것이다.

특히 초기 시장 형성 과정에서 SNS와 인플루언서를 활용한 마케팅 및 판매 방식이 적극 도입된 점도 원인으로 꼽힌다. 미닉스 등의 브랜드가 SNS 채널을 통한 공동구매를 활발히 진행하다 보니, 소비자 입장에서 공식 채널과 사칭 계정을 명확히 구분하기 어려워 피싱 범죄에 쉽게 노출되는 것으로 풀이된다.

가전업계 관계자는 "음식물처리기 시장이 급격히 팽창하면서 등장한 공구 사칭 사기에 대한 경각심도 커진 분위기"라며 "소비자들이 인스타그램이나 카카오톡 등을 통한 비공식 구매 경로에 익숙해지면서 정식 판매처와 사칭 계정을 식별하기가 한층 까다로워진 상황"이라고 말했다.

◆ "모니터링·유통망 체질 개선"...업계, 사칭 채널 차단에 '사활'

이에 업계에서는 고객 피해 예방과 사칭 의심 사례 적발에 총력을 기울이고 있다.

먼저 미닉스는 공식 홈페이지, 제품 상세페이지, 안내 팝업 등을 통해 정식 판매처 이용을 지속적으로 안내하고 있으며, 쿠쿠 역시 사칭 채널에 대한 모니터링을 대폭 강화하고 나섰다.

미닉스 관계자는 "고객 피해를 막기 위해 사칭 의심 채널을 매일 오전·오후 정기적으로 모니터링하고, 발견 즉시 신고 및 삭제 요청 등의 조치를 취하고 있다"며 "관련 문의가 접수되면 공식 채널 여부를 우선 확인해 추가 결제를 중단하도록 안내하는 등 피해 예방을 최우선으로 대응 중"이라고 밝혔다.

유통망 관리 역시 주요 과제로 꼽힌다. 본사 직영 채널 외에 총판 대행 등 여러 유통 경로가 혼재할 경우, 채널 간 가격 충돌이 발생해 소비자가 공식 판매처와 사칭 채널을 명확히 구별하기 어려워질 수 있다. 단순히 사칭 주의를 안내하는 것을 넘어, 체계적인 유통망 관리가 선행돼야 하는 이유다.

특히 쿠쿠는 오랜 기간 전통적인 유통채널을 운영해왔기 때문에 철저한 관리 체계를 갖추고 있다. 미닉스도 자사몰과 네이버 브랜드스토어를 비롯한 공식 온라인 판매처를 중심으로 운영하고 있으며, 공식 오프라인 유통망도 지속적으로 확대하는 등 유통망 관리에 박차를 가하고 있다.

한 업계 관계자는 "공구는 철저한 시스템과 유통 전략을 갖추고 관리하고, 운영해야 한다"며 "제대로 된 시스템이 갖춰지지 않은 상태로 판매량을 늘리고자 공구를 확대한다면 소비자의 피해로 이어질 수 있기 때문"이라고 말했다.

stpoemseok@newspim.com