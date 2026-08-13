한스바이오메드, 3분기 누적 당기순이익 74억원 흑자전환

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전년 동기 대비 매출 53%·영업이익 900% 증가

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= 한스바이오메드가 셀르디엠, 벨라셀HD, 벨라젠 플러스 등 주력 제품 판매 증가에 힘입어 올해 3분기 누적 당기순이익 흑자전환을 기록했다.

13일 한스바이오메드에 따르면 올해 3분기 누적 매출 1011억원으로 전년 동기 대비 53% 증가했고, 영업이익은 106억원으로 같은 기간 900% 급증했다. 3분기 누적 당기순이익은 74억원으로 전년 동기 47억원 순손실에서 흑자로 전환했다.

한스바이오메드의 분기 매출은 1분기 303억원, 2분기 345억원, 3분기 363억원으로 세 분기 연속 확대됐다. 특히 영업이익률은 전년 동기 1.6%에서 10.5%로 8.9%포인트 상승해 수익성도 개선됐다.

이번 실적은 주력 제품군의 고성장이 이끌었다. 한스바이오메드는 셀르디엠(CellREDM™), 벨라셀HD(BellaCellHD), 벨라젠 플러스(BellaGen Plus) 세 제품이 나란히 큰 폭으로 성장했다고 밝혔다.

바운스 워런티. [사진=한스바이오메드]

피부이식재 부문 누적 매출은 485억원으로 전년 동기 대비 157% 늘었고, 전체 매출에서 차지하는 비중은 29%에서 48%로 19%포인트 확대됐다. 골이식재 부문도 248억원으로 같은 기간 25% 증가했다.

셀르디엠은 3분기 누적 매출 154억원을 기록했다. 이 제품의 3분기 매출은 72억원으로 전 분기 대비 62% 늘었고, 전체 매출에서 차지하는 비중도 13%에서 20%로 7%포인트 확대됐다.

한스바이오메드는 지난달 1일 시작한 휴젤과의 협업과 일본·싱가포르 등 해외 시장 진출을 통해 판매 확대를 기대하고 있다.

벨라셀HD는 올 3분기 누적 매출 140억원으로 전년 동기 대비 70% 증가했다. 기존 유방 재건 수요가 안정적으로 유지되는 가운데 척추·어깨 등으로 적응증이 확대되면서 성장 폭이 커졌다.

벨라젠 플러스는 누적 매출 95억원으로 같은 기간 대비 208% 늘었다. 척추·어깨·발목·테니스엘보 등으로 적응증이 다변화됐고, 수화 과정을 미리 마쳐 바로 시술할 수 있는 RTU 타입 콜라겐 필러 제품으로 시술 수요가 증가해 기존 가루 타입 벨라젠 매출을 흡수하는 효과도 더해졌다.

시장별로는 내수 매출이 707억원으로 전년 동기 대비 73% 늘었고, 수출은 304억원으로 같은 기간 21% 증가했다. 피부이식재 수출은 3분기 9억원으로 전 분기 대비 두 배 이상 증가해 해외 매출 확대 가능성을 확인했다는 평가다.

한스바이오메드는 가슴보형물 바운스는 지난 4월 국내 출시 이후 성형외과를 중심으로 공급을 확대하고 있다고 밝혔다. 전임상 안전성 검증과 다축 사이즈 체계 등 제품 경쟁력을 앞세워 도입 병원을 늘리고 있다.

또 공격적인 마케팅을 병행해 연내 성형외과 공급처를 100곳 이상 확대할 계획이다. 아울러 중국 시장 진출도 준비하고 있으며 현지 인허가 취득을 위한 절차를 진행 중이라는 입장이다.

3분기 영업이익은 국내외 마케팅 비용 증가 영향으로 전 분기 대비 8% 감소한 41억원을 기록했다. 다만 매출 증가율이 판관비 증가율을 웃돌면서 매출 대비 판관비 비중은 전년 동기 60.4%에서 52.9%로 개선됐다.

한스바이오메드 관계자는 "인체조직 이식재 주력 제품의 고른 성장으로 외형과 수익성이 함께 개선됐고 순이익도 흑자로 돌아섰다"며 "3분기 투자는 신제품 안착과 추가 성장을 위한 것으로 주력 제품의 적응증 확대와 해외 진출을 이어가겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com