삼기에너지솔루션즈, 상반기 매출 117% 급증…ESS·AI 수혜에 '최대 실적'

AI 핵심 요약beta
- 삼기에너지솔루션즈가 13일 상반기 최대 실적을 달성했다.
- 북미 생산 확대와 ESS 부품 공급 증가가 매출 799억원, 영업이익 37억원을 이끌었다.
- AI 데이터센터 확산에 맞춰 하반기 ESS·신사업 확대를 추진했다.
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AI 데이터센터 확산…하반기 성장 기대
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼기에너지솔루션즈가 북미 생산 확대와 에너지저장장치(ESS) 부품 공급 증가에 힘입어 상반기 역대 최대 실적을 달성했다.
AI 데이터센터 확산에 따른 ESS 투자 확대가 이어지면서 하반기에도 성장세를 이어간다는 계획이다.
삼기에너지솔루션즈는 올해 상반기 별도 기준 매출 799억원, 영업이익 37억원을 기록했다고 13일 밝혔다.
매출은 지난해 같은 기간보다 117%, 영업이익은 139% 증가했다. 삼기에너지솔루션즈는 상반기 매출이 지난해 연간 매출에 근접했고, 영업이익은 이미 지난해 연간 실적을 넘어섰다고 설명했다.
연결 기준으로는 매출 1133억원, 영업이익 49억원을 기록했다. 2분기 별도 기준 매출은 465억원으로 전년 동기 대비 127% 증가했고, 영업이익은 33억원으로 377% 늘었다. 영업이익률은 7.2%를 기록하며 수익성도 개선됐다.
실적 개선은 북미 생산 거점의 안정화와 ESS 부품 공급 확대가 이끌었다. 지난 2024년 5월 북미 법인 양산을 시작한 이후 생산 효율이 높아졌고, 주력 제품인 배터리 엔드플레이트 공급이 안정적으로 이어지면서 실적이 개선됐다.
특히 AI 데이터센터 전력 수요 증가와 신재생에너지 확대에 따라 ESS 핵심 부품 사업도 성장하고 있다. 배터리 셀과 배터리관리시스템(BMS)을 연결하는 플랫 플렉시블 연성회로기판(FF-PCB)을 글로벌 배터리 업체에 공급하며 신규 매출원을 확보했다.
FF-PCB는 배터리 내부에서 전기 신호를 전달하는 핵심 부품으로, ESS와 전기차 배터리의 안정성과 성능을 좌우하는 역할을 한다.
삼기에너지솔루션즈는 최근 해당 기술의 미국 특허 등록을 완료했으며, 롤투롤(Roll-to-Roll) 공법을 적용해 고객 요구에 맞춰 제품 길이를 유연하게 생산할 수 있는 점을 경쟁력으로 내세우고 있다.
삼기에너지솔루션즈는 ESS용 커넥터 기술을 기반으로 로봇 분야까지 사업을 확대하는 한편, 차세대 배터리 팩하우징 개발에도 참여해 제품 포트폴리오를 다각화할 계획이다.
김치환 삼기에너지솔루션즈 대표는 "북미 생산 안정화와 AI 데이터센터 확산에 따른 ESS 시장 성장에 힘입어 사상 최대 반기 실적을 달성했다"며 "미래 로봇과 차세대 배터리 팩하우징 등 신사업을 강화해 중장기 성장동력을 지속 확보하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com