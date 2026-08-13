헥토이노베이션·비토즈, 스테이블코인 사업 협력 위한 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 헥토이노베이션은 13일 비토즈와 스테이블코인 MOU를 체결했다
- 양사는 발행부터 결제·정산·소각까지 PoC를 추진하기로 했다
- 헥토이노베이션은 지갑·인프라 협력으로 금융권 확장을 노린다
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스테이블코인 생태계 구축을 위한 실질적 활용 사례 확보
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = IT 정보 서비스 기업 헥토이노베이션은 13일 디지털금융 인프라 기업 비토즈(BEATOZ)와 '하이브리드 블록체인 기반 스테이블코인 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
헥토이노베이션에 따르면 양사는 이번 협약을 통해 각 사가 보유한 블록체인 인프라와 디지털자산 지갑 기술을 결합해 스테이블코인의 발행, 유통, 활용 전반에 걸쳐 협력할 계획이다.
협약에 따라 양사는 스테이블코인의 발행부터 유통, 결제, 정산, 소각까지 전 과정을 검증하는 개념검증(PoC)에 착수한다. 헥토이노베이션은 비토즈 네트워크의 벨리데이터(validator, 검증인)로 참여하고, 비토즈와 협력해 금융권 대상으로 디지털자산 지갑 공급을 확대하는 등 블록체인 인프라 분야 협력도 추진한다.
스테이블코인 발행부터 소각에 이르는 전 과정 PoC는 헥토그룹 임직원 복지포인트를 활용해 진행된다. 헥토이노베이션은 헥토그룹 임직원에게 지급되는 복지포인트를 테스트 목적의 온체인 자산으로 구현하고, 실제 이용 환경에서 스테이블코인이 발행되고 결제와 정산을 거쳐 소각되는 전체 운영 구조를 검증할 방침이다.
이번 PoC는 실제 원화 스테이블코인을 발행하거나 준비금을 예치하는 사업은 아니다. 헥토이노베이션은 디지털자산의 발행, 지급, 결제, 소각 등 전 과정을 제한된 환경에서 검증하고 이를 통해 '월렛-결제-플랫폼'이 연결되는 스테이블코인 생태계 유스케이스(Use Case·활용사례)를 확보할 계획이다. 헥토이노베이션은 다양한 블록체인 네트워크 환경에서 복지포인트 등 그룹 내 자산의 온체인 활용 사례를 순차적으로 확대해 나갈 방침이다.
양사 간 블록체인 인프라 분야 협력도 확대한다. 헥토이노베이션은 비토즈 네트워크에 벨리데이터로 참여해 노드 운영 및 거래 유효성 검증 체계를 기술적으로 점검한다. 헥토월렛원의 디지털자산 지갑 개발자 도구 '옥텟(Octet)'에서 비토즈 블록체인을 지원하고, 비토즈와 협력하고 있는 금융사를 대상으로 VASP(가상자산사업자)지갑 '오하이월렛' 공급도 모색한다.
헥토이노베이션 관계자는 "이번 PoC를 통해 하이브리드 블록체인 기반 스테이블코인의 발행부터 소각에 이르는 전 과정의 검증 역량을 내재화할 것"이라며 "헥토이노베이션을 중심으로 그룹 역량을 하나로 모아 스테이블코인 유스케이스를 지속적으로 확보해 나가겠다"고 말했다.
비토즈 관계자는 "비토즈는 규제 친화적인 하이브리드 블록체인 위에서 링네트와 공동 개발한 CPG(Crypto Payment Gateway)로 결제와 정산 구간의 레퍼런스를 쌓아왔다"며 "이번 협약으로 헥토이노베이션의 지갑 인프라가 연결되면서 보관부터 정산까지 하나의 흐름으로 이어지는 만큼, 금융권을 시작으로 기업의 디지털자산 활용 환경을 넓혀가겠다"고 전했다.
rkgml925@newspim.com