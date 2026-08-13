[알림] 뉴스핌 편집 경력기자 공개 채용

종합뉴스통신사 뉴스핌이 '편집 경력기자'를 공개 채용합니다.
뉴스핌은 '올바른 보도로 국민의 삶을 풍요롭게 한다'라는 정보후생(正報厚生)을 사시(社是)로 언론의 미래를 선도하며 글로벌 종합 미디어로 발돋움하고 있습니다.
성장과 치열함이 있는 뉴스핌에서 뉴스통신 기자로서의 꿈을 펼치십시오.
◇ 모집분야
-편집 경력기자
◇ 응시 자격
-오프라인 또는 온라인 편집 경력 5년 이상
(학력 제한 없음·해외여행 무결격자)
◇ 전형 방법
-1차 서류심사, 2차 면접
◇ 서류 접수 및 기간
-뉴스핌 이메일(recruit@newspim.com)
-2026년 8월 13일 ~ 2026년 9월 4일
◇ 제출 서류
-입사지원서 1부(본사양식 다운로드)
-포트폴리오 5건 이상(지면 또는 홈페이지 화면)
◇ 기타 사항
-1차 서류전형 합격자에 한해 개별 연락드립니다.
-제출하신 서류는 돌려드리지 않습니다.
-제출하신 서류 내용이 허위로 판명될 경우 합격을 취소할 수 있습니다.
-문의 : 뉴스핌 (02-761-4409)