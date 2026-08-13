김병지 강원FC 대표, '춘천 폄훼' 관련 시민·시장에 공식 사과

AI 핵심 요약beta
- 김병지 강원FC 대표가 13일 춘천시민 폄훼 논란을 사과했다.
- 지난해 ACLE 경기장 변경 과정서 갈등이 1년 넘게 이어졌다.
- 강원FC와 춘천시는 2027시즌 홈경기 협상 재개를 앞뒀다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김병지 강원FC 대표이사가 지난해 빚어진 '춘천시민 폄훼 논란'과 '시장 출입 제지 사건'에 대해 공식 사과했다. 1년 넘게 계속된 강원FC와 춘천시 간 감정의 골을 메우고 2027시즌 홈경기 분산 개최 협상을 재개하기 위한 전격적인 행보다.
김 대표는 13일 '강원 도민 여러분께 드리는 글'이라는 입장문을 냈다. 그는 "지난해 4월 아시아축구연맹 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 춘천 개최를 협의하는 기자회견에서 사용한 표현으로 오해가 있었다"며 "상처를 받으신 춘천시민과 육동한 시장, 시 관계자분들께 마음 깊이 사과드린다"고 밝혔다.
갈등의 시작은 지난해로 거슬러 올라간다. 강원FC가 ACLE 경기장을 강릉에서 춘천으로 변경하는 과정에서 김 대표는 관중 수와 시즌권 판매 실적 등을 직접 비교했다. 춘천시와 지역 민심은 "지자체를 경쟁 구도로 몰아넣고 지역을 폄훼했다"며 즉각 반발했다.
사태는 경기장 안팎으로 번졌다. 송암스포츠타운 일원에 김 대표의 사퇴를 요구하는 현수막이 걸렸다. 급기야 지난해 5월 3일 수원FC와의 홈경기에서는 육동한 시장과 춘천시 관계자들의 출입 비표가 회수되고 입장이 제한되는 일까지 벌어졌다.
김 대표는 비표 논란에 대해 "현수막 철거를 지시하지 않았듯, 시장의 비표 반납과 출입 금지 역시 결코 지시한 적이 없다"고 해명했다. 그러면서도 "구단을 총괄하는 대표로서 이런 일이 발생한 점은 깊이 유감스럽게 생각한다"며 고개를 숙였다.
이번 사과는 육동한 시장의 압박 이틀 만에 나왔다. 육 시장은 지난 11일 기자회견에서 "강원FC가 춘천시민에게 준 모독을 잊을 수 없다"면서도 "김 대표의 진정성 있는 사과가 신뢰 회복의 출발점"이라고 조건부 협상 의사를 밝혔다. 2027시즌 송암 개최를 바라는 지역 축구 팬들의 열망을 외면할 수 없는 상황에서 김 대표가 빠르게 응답한 셈이다.
김 대표는 과거 협조에 대한 감사도 잊지 않았다. "강릉시의 양해와 춘천시의 노력이 없었다면 첫 아시아 무대 도전은 불가능했다"며 두 지자체에 공을 돌렸다. 이어 "강원FC는 도민 모두의 구단"이라며 "춘천시와 강릉시 모두 2027시즌 홈경기 개최 기준과 절칙을 함께 살피고 의향서 제출 등 협의에 적극 참여해 달라"고 요청했다.
김 대표가 백기 투항 성격의 사과문을 발표하면서 공은 다시 춘천시로 넘어갔다. 춘천시가 이번 사과를 수용하고 2027시즌 홈경기 개최 협상 테이블에 앉을지 강원도 프로축구 행정의 눈목이 조만간 판가름 날 전망이다.
psoq1337@newspim.com