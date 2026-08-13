동일토건, 용인반도체클러스터 '동일하이빌 파크밸리' 분양

AI 핵심 요약beta
- 동일토건이 14일 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리 견본주택을 연다.
- 1단지 589세대를 먼저 분양하고 청약은 18일 특별공급부터 진행한다.
- 분양가상한제 적용 단지로 전국 1순위 청약이 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 동일토건이 용인반도체클러스터 배후 주거단지로 조성하는 '용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리' 견본주택을 오는 14일 열고 본격 분양에 나선다.
이번 공급은 총 2개 단지 1250세대 가운데 1단지 589세대를 먼저 분양하는 일정으로 2단지 661세대는 추후 분양할 예정이다.
13일 동일토건에 따르면 청약은 18~19일 특별공급, 20일 1순위, 21일 2순위 순으로 진행되며 당첨자 발표는 27일이다.
단지는 경기 용인시 처인구 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지 D1-1블록에 지하 2층~지상 20층, 6개 동 규모로 들어선다.
주택형별 공급 물량은 59㎡A 175세대, 59㎡B 112세대, 59㎡C 38세대, 71㎡A 38세대, 71㎡B 78세대, 84㎡A 148세대다. 분양가는 전용 59㎡A가 3억8300만~4억1600만원, 71㎡A가 4억4400만~4억7800만원, 84㎡A가 4억9200만~5억3400만원 수준으로 책정됐다.
이 단지는 민영주택이지만 공공택지에 공급되는 분양가상한제 적용 단지로, 재당첨 제한 10년과 전매 제한 3년이 적용되며 거주의무기간은 없다.
비규제지역에 해당해 대출·청약·거래 관련 규제가 상대적으로 덜하고 산업단지 내 공급 주택인 만큼 거주지와 관계없이 전국 1순위 청약이 가능하다. 입주기업 근로자를 대상으로 하는 산업단지 특별공급 제도도 적용된다.
용인반도체클러스터에는 SK하이닉스와 삼성전자가 추진 중인 반도체 메가클러스터의 수혜 단지로 원삼면 반도체클러스터 일반산업단지에는 50여 개 소재·부품·장비 기업이 들어설 예정이며 협력화단지에는 원익IPS, 솔브레인, 주성엔지니어링 등 31개 기업이 입주를 확정한 상태다.
글로벌 장비업체 가운데서는 도쿄일렉트론, ASML, 어플라이드머터리얼즈 등 3곳이 입주를 확정한 것으로 전해졌다.
반경 3㎞ 거리의 남용인IC를 통해 서울세종고속도로와 연결되며 국도 17·45호선과 지방도 57·318호선 이용도 수월하다. 교육환경으로는 원삼초와 원삼중을 도보권에서 이용할 수 있다.
주차는 총 825대로, 세대당 약 1.4대를 확보해 법정 기준보다 약 28% 많은 수준이다.
seraro@newspim.com