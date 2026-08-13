한·프랑스 수교 140년 한눈에…대통령기록관, 외교 기록·선물 80여점 공개

AI 핵심 요약beta
- 대통령기록관이 14일 한·프랑스 수교 140주년 특별전을 열었다.
- 전시는 1886년 조약부터 정상 선물까지 80여 점을 선보인다.
- 대통령기록관은 양국 140년 외교사와 미래 협력을 조명했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 한국과 프랑스 수교 140주년을 맞아 1886년 조불수호통상조약부터 역대 정상들이 주고받은 외교 선물까지 양국의 외교 역사를 한자리에서 볼 수 있는 특별전이 열린다.
행정안전부 대통령기록관은 오는 14일부터 다음 달 13일까지 대통령기록관 기획전시실에서 한·프랑스 수교 140주년 특별전 '선물과 기록, 우정의 140년'을 개최한다고 13일 밝혔다.
이번 전시는 지난 6월 3일부터 이달 2일까지 국립고궁박물관에서 열린 공동 기획전을 대통령기록관으로 옮겨 선보이는 순회전시다.
전시에서는 1886년 조불수호통상조약 체결부터 현재까지 140년에 걸쳐 이어진 양국의 외교 역사를 외교문서와 대통령기록물, 정상 간 선물 등 80여 점의 유물과 기록을 통해 소개한다.
대통령기록관 소장 기록물뿐 아니라 국립고궁박물관과 프랑수아 미테랑 기념물 박물관 등의 소장품도 함께 공개한다.
전시는 총 3부로 구성된다.
제1부 '외교의 문을 열다'에서는 1886년 조불수호통상조약을 중심으로 양국 외교관계의 시작을 조명한다. 조약문과 비준서, 비준 교환각서와 함께 프랑스 초대 주한 외교관 빅토르 콜랭 드 플랑시의 활동을 소개한다.
프랑스 사디 카르노 대통령이 고종에게 선물한 '백자 채색 살라미나 병'과 이에 대한 답례로 보낸 '나무와 꽃 장식 공예품'도 만나볼 수 있다.
제2부 '대한민국과 프랑스, 깊어지는 교류'에서는 대한민국 정부 수립 이후 새롭게 정립된 양국의 외교관계를 다룬다. 초대 주프랑스 공사 공진항 임명과 관련한 국무회의록과 신임장 제정식 사진 등이 공개된다.
6·25전쟁 당시 프랑스군의 참전 기록과 유엔군 활동도 소개해 전쟁을 거치며 형성된 양국의 연대를 보여준다.
제3부 '대통령과 대통령이 만나다'에서는 1986년 첫 한·프랑스 정상회담 이후 경제와 문화, 과학기술, 우주항공 등으로 확대된 양국 정상외교의 역사를 살펴볼 수 있다.
역대 정상회담 사진과 친서를 비롯해 나전칠기함, 청자 상감 매화문 병 등 양국 정상이 주고받은 외교 선물도 공개한다.
대통령기록관은 이번 특별전을 통해 지난 140년간 이어진 양국 관계의 변화를 돌아보는 동시에 정치·경제·문화·과학기술 등으로 확대된 미래 협력의 의미를 조명한다는 계획이다.
한성원 대통령기록관장은 "이번 특별전은 140년 동안 이어온 대한민국과 프랑스의 외교 역사를 기록과 문화유산으로 함께 조명하는 매우 뜻깊은 자리"라며 "많은 국민께서 전시장을 찾으셔서 한·프랑스 관계의 역사적 의미를 되새기고, 기록이 미래 세대에 전하는 외교의 소중한 의미를 함께 공감해 보시길 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com