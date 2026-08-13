코윈테크, 사명 '코윈로보틱스'로 변경 추진

AI 핵심 요약beta
- 코윈테크가 13일 코윈로보틱스로 사명을 바꾸기로 했다.
- 임시주총 승인을 거쳐 로봇 기업 정체성을 강화할 방침이다.
- 하드웨어·소프트웨어 통합 플랫폼으로 사업을 재편한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코윈테크가 사명을 코윈로보틱스로 변경한다고 13일 밝혔다. 임시주주총회 승인을 거쳐 확정될 예정이다.
회사에 따르면 로봇 기업으로서의 정체성을 명확히 하고 로보틱스 사업을 핵심 성장축으로 삼기 위한 결정이다. 로봇 단품 공급을 넘어 하드웨어와 제어 소프트웨어, 통합 관제, 현장 시스템 통합을 아우르는 통합 플랫폼으로 사업을 재편한다.
코윈테크는 로봇 모듈, 바디, 센서 등 하드웨어부터 인지·판단·주행·제어 소프트웨어까지 자체 기술로 내재화한 풀스택 제조 역량을 보유하고 있다. 올해 2월부터 로봇 중심의 통합 운영 조직 개편을 단행했으며, 상반기에는 자율주행로봇(AMR), 산업용 로봇, 조립 로봇 등 로봇 사업 매출이 의미 있는 수준을 기록했다.
향후 피지컬 AI 기반 로봇 지능화, 풀스택 솔루션 강화, 로보틱스 밸류체인 확장, 첨단 제조업 및 글로벌 시장 진출을 핵심 전략으로 삼는다. 산업 현장에서 축적한 데이터와 경험을 로봇 학습·검증에 활용하고 로봇 지능과 현장 안정성을 함께 고도화할 방침이다.
최현순 대표이사는 "이번 사명 변경은 산업 현장에서 검증해 온 로봇 기술력과 풀스택 제조 역량을 바탕으로 로봇기업으로서의 정체성을 명확히 하는 전략적 전환"이라며 "국내 모바일 로봇 선도기업을 넘어 휴머노이드, 기타 지능형 로봇 등 다양한 로봇을 현장에 통합 적용하는 지능형 로봇 통합 플랫폼 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com