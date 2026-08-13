글로벌 빅테크와 키운 인천 스타트업…국내외서 성과 나타내

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 13일 빅테크 연계 스타트업 성과를 밝혔다.
- 쉐코·그리너랩 등 4곳이 해외 진출과 계약을 냈다.
- 인천시는 맞춤형 지원을 더 강화하겠다고 했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 글로벌 빅테크 기업들과 손잡고 육성한 스타트업들이 잇따라 해외시장 진출 성과를 내고 있다.
인천시는 마이크로소프트와 아마존웹서비스, IBM, 지멘스, 앤시스 등 5대 글로벌 빅테크 기업의 기술과 경영 역량을 지역 스타트업에 연계하는 'I-스타트업 유니콘 드림 사업'을 추진하고 있다.
인천시는 최근 유니콘 드림 사업에 참여하고 있는 스타트업 4곳이 해외 진출 및 계약 등 실질적인 사업화 성과를 내고 있다고 13일 밝혔다.
해양 방제로봇 기업 쉐코는 지멘스와 협업해 대만 등 3개국에 제품을 납품했거나 협의를 진행하고 있다.
또 미국 1만여개 시설을 대상으로 시연을 준비하고 있으며 사우디아라비아 아람코의 벤더 등록을 마치고 후속 사업도 추진하고 있다.
스마트팜·수목관리 기업 그리너랩은 아마존웹서비스 기술을 활용해 케냐의 사업 대상 농장을 기존 1곳에서 3곳으로 확대했다.
일본과 인도 기업들과 기술검증을 진행해 구매의향서를 체결하는 등 해외 사업 확대에도 속도를 내고 있다.
안전솔루션 기업 아이캡틴은 마이크로소프트의 기술을 활용해 인공지능과 디지털 트윈 기반의 학교 안전관리 솔루션을 고도화하고 있으며 관련 특허를 출원 중이다.
더지피씨는 최근 삼성전자로부터 지식재산권 2건을 이관받아 특허를 출원했고 은행권 납품계약도 이달 중 완료하는 것을 목표로 협의를 진행하고 있다.
신종은 인천시 산업창업정책과장은 "글로벌 빅테크와의 협업이 단순한 기술 지원을 넘어 해외 납품과 계약, 기술검증 등 실질적인 사업 성과로 이어지고 있다"며 "기업별 맞춤형 지원을 강화할 계획"이라고 말했다.
hjk01@newspim.com