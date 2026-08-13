서울시, 제81주년 광복절 타종행사…독립운동가 후손 9인 참여

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 15일 보신각서 광복절 타종행사를 연다
- 독립유공자 후손 9명과 오세훈 시장 등 11명이 타종했다
- AI 포토체험과 유적답사로 광복 역사 체험을 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 오는 8월 15일 광복절을 맞아 서울 종로 보신각 일대에서 '광복의 소리, 미래를 깨우다'를 주제로 '제81주년 광복절 기념 타종행사'를 연다고 13일 밝혔다.
15일 행사는 오전 11시 30분부터 보신각에서 진행되며, 광복회의 추천을 받은 독립유공자 후손 9인과 오세훈 서울시장, 임만균 서울시의회 의장 등 총 11명의 인사가 타종에 참여한다. 타종인사는 3개 조로 나뉘어 각각 11번씩 총 33번 종을 친다.
타종에 참여하는 독립유공자 후손으로는 활발한 항일투쟁을 펼치다 체포돼 옥고를 치른 애국지사 김상권 선생의 자녀 김순희 씨, 일본 유학 중 항일 비밀결사 '비밀동지회'를 조직한 애국지사 서달수 선생의 자녀 서동흡 씨 등이 있다.
행사는 서울시 문화예술분야 명예시장인 배우 정준호 씨가 진행을 맡는다. 정준호 씨의 배우자인 이하정 씨는 독립운동에 헌신한 안필수 선생의 외손녀다.
행사 시작은 서울시가 육성한 예술 영재 3인의 공연으로 꾸며진다. 권하나 씨(서울대)의 바이올린 연주 '파가니니 카프리스 24번', 송자연 씨(중앙대 대학원) 국악 창 '내 나라 대한', 최서현 씨(한국예술종합학교) 성악곡 '강 건너 봄이 오듯' 공연을 통해 민족의 기상과 꺼지지 않은 희망을 표현한다.
본 공연에서는 서경대 공연예술학부 뮤지컬 전공 재학생 22명이 창작 뮤지컬 '독립의 열망'을 선보인다. '장부가', '단지동맹', '독립군가', 무반주 아카펠라 '애국가'로 이어지는 4개의 장을 통해 독립을 향한 선열들의 투쟁과 희생을 보신각이라는 역사적 공간에 담아낸다.
독립의 울림을 담은 33번의 기념 타종이 끝난 후에는 희망찬 미래를 기원하는 만세삼창과 100여 명 규모의 '서울미래연합 합창단'이 함께하는 '시민 대합창'이 이어진다.
이날 행사장에는 광복의 순간을 배경으로 사진을 남길 수 있는 인공지능(AI) 포토 체험부스가 운영되고, 항일독립운동 유적답사 등 시민들이 과거 독립운동 역사를 살펴볼 수 있는 시민 참여 프로그램도 마련된다.
항일독립운동 유적답사는 광복절인 8월 15일부터 11월 8일까지 보신각·탑골공원·서대문형무소 등 주요 독립운동 유적에서 총 13회가량 진행되며, 서울시 공공서비스예약을 통해 신청할 수 있다.
시는 여름철 야외 행사로 진행되는 만큼 온열질환 예방 등 시민 안전관리에 만전을 기할 계획이다. 고령자와 어린이 출연자를 위한 별도 실내 무더위쉼터를 마련하고, 관람객에게 제공할 생수와 쿨패치 등을 구비해 기상 상황별 안전관리 매뉴얼에 따라 현장을 운영한다.
민수홍 문화본부장은 "이번 행사가 광복의 기쁨을 되새기는 데 그치지 않고, 우리의 역사가 미래세대를 깨우는 희망의 울림으로 이어지는 자리가 되길 바란다"며 "폭염에 대비한 세심한 준비를 통해 모든 시민이 안심하고 행사를 즐길 수 있도록 하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com