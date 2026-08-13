남원서 '2026 가야고분군 세계유산 축전' 개최…14일간 역사문화 향연

AI 핵심 요약beta
- 남원시가 28일부터 9월 10일까지 가야고분군 축전을 연다.
- 남원을 포함한 7개 시·군이 영·호남에서 동시에 진행한다.
- 체험 프로그램과 국제심포지엄으로 가치와 보존을 알린다.
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내달 10일 남원서 기후변화 주제 국제학술심포지엄 개최
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시는 유네스코 세계유산인 가야고분군의 역사와 문화적 가치를 조명하는 '2026 가야고분군 세계유산 축전'이 오는 28일부터 내달 10일까지 영·호남 7개 시·군에서 열린다고 13일 밝혔다.
이번 축전은 전북특별자치도 남원시를 비롯해 경북 고령군, 경남 김해시·함안군·고성군·합천군·창녕군 등 가야고분군이 분포한 7개 지방자치단체에서 동시에 진행된다.
국가유산청은 우리나라 세계유산의 가치를 널리 알리기 위해 매년 세계유산 축전을 개최하고 있으며 가야고분군을 주제로 한 축전은 올해가 처음이다.
이번 행사는 가야고분군의 진정성과 완전성을 국민들이 직접 체험할 수 있도록 관람객 참여형 프로그램 중심으로 구성됐다.
개막식은 오는 28일 오후 7시 함안박물관에서 '함께 가는 길, 동행'을 주제로 열린다. 2000년 전 번성했던 가야의 역사와 공동체 정신을 자연 요소와 결합한 공연으로 축전의 시작을 알릴 예정이다.
축전 기간에는 '별 보러 가야로', '나도 해보자 유물 발굴', '초대, 가야로 온 세계유산', '우리는 세계유산 해설사', 국제학술심포지엄 등 다양한 교육·체험 프로그램이 각 고분군 현장에서 운영된다.
특히 영·호남에 분포한 7개 가야고분군의 연계성을 살리고 지역 주민들이 해설사와 안내원으로 참여해 세계유산의 의미를 함께 전달할 계획이다.
축전 마지막 날인 9월 10일에는 남원시에서 '기후변화가 가야고분군에 미치는 영향'을 주제로 국내외 전문가들이 참여하는 국제학술심포지엄이 열려 세계유산 보존과 관리 방안을 논의한다.
남원시 관계자는 "이번 세계유산 축전은 2000년 전 가야 문화를 직접 체험하며 세계유산의 가치를 되새길 수 있는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "방문객들이 안전하고 쾌적하게 축전을 즐길 수 있도록 행사 준비와 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com