이녹스첨단소재, 스페이스X 공급 물량 확대

AI 핵심 요약beta
- 이녹스첨단소재가 13일 스페이스X향 소재 공급을 늘렸다.
- 올해 1~7월 스페이스X 매출이 지난해 연간치를 넘었다.
- AI 반도체·전기차·로봇 소재로 사업 확대를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장기업 이녹스첨단소재가 글로벌 우주항공 기업 스페이스X향 첨단 소재 공급 물량을 늘리고 있다고 13일 밝혔다.
회사에 따르면 올해 1월부터 7월까지 스페이스X 누적 매출이 지난해 연간 총 매출을 초과했다. 지난 6월을 기점으로 스페이스X로부터의 구매주문(PO) 물량이 증가하는 추세다.
회사는 우주항공 분야에 공급하는 소재는 위성 로켓과 저궤도 위성 프로젝트에 사용되는 '전자기파 차폐(EMI) 캐리어 테이프'라고 설명했다. 이는 온도 변화와 전자파 간섭을 차단하는 고기능성 소재다.
이녹스첨단소재는 스페이스X 공급 외에도 AI 반도체, 피지컬 AI 등 차세대 첨단 산업 분야별 소재 라인업 확장에 집중하고 있다.
회사 관계자는 "고분자·점착 기술력을 바탕으로 AI 반도체 패키징용 DAF(Die Attach Film) 및 백그라인딩 테이프의 글로벌 고객사 다변화와 함께, 글로벌 전기차 및 로봇틱스 업체들 대상, 배터리 열전이 방지 면압패드 및 로봇 특화 소재를 프로모션 하고 있다"며 "사업 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com