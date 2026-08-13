與, 홈플러스 정상화 '장보기 캠페인'…"30만명 살릴 20일 일정 동참해달라"

AI 핵심 요약beta
- 민주당이 13일 홈플러스 살리기 장보기 캠페인을 열었다.
- 한병도 등 지도부는 홈플러스 이용과 정상화를 당부했다.
- 법원 회생 승인까지 20일 남아 국민 동참을 호소했다.
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"30만명 민생 걸려…저녁 밥상은 홈플러스 이용해달라" 호소
[서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 더불어민주당이 회생 절차에 들어간 홈플러스의 조속한 정상화를 위해 국민적 차원의 '장보기 캠페인'에 나섰다.
민주당 지도부는 13일 오전 서울 강서구 홈플러스 강서점에서 '홈플러스 살리기 장보기 캠페인'을 열고, 홈플러스 매장 이용을 적극 당부했다.
한병도 민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표는 "67개 매장이 재운영을 시작하기까지 현장의 노동자와 가족, 점주, 납품업체, 사측까지 한마음으로 고생이 많았다"며 "국민 여러분께서 홈플러스를 찾아주시고 장보기에 동참해 관계자분들에게 희망을 나눠 주셨으면 한다"고 당부했다.
이어 "오늘 이 자리에는 조국혁신당, 사회민주당, 진보당은 물론 정부와 지자체에서도 함께했다"며 "여당과 정부, 지자체가 한 뜻으로 홈플러스가 정상화될 수 있도록 끝까지 열심히 일하겠다"고 강조했다.
한정애 정책위의장 역시 "재개장한 홈플러스를 많이 찾아주시고 장보기에 적극 동참해달라"고 요청했다.
민병덕 을지로위원장은 대형마트에 대한 기존 인식과 이번 사태의 차별성을 강조했다. 민 위원장은 "홈플러스가 어려워진 지 15개월째로, 이제는 30만 명의 민생이 걸린 문제"라며 "대형마트가 소상공인에게 영향이 크다는 인식이 있지만, 이번 사안은 30만 민생이 걸려있어 살리기에 나선 것"이라고 설명했다.
민 위원장은 "마트가 정상화되고 잘 돼야 좋은 인수합병(M&A)도 이뤄질 수 있는데 남아있는 시간이 많지 않다"며 "30만 민생을 살린다는 마음으로 오늘 저녁 밥상은 홈플러스를 이용해달라"고 호소했다.
유동수 사무총장은 "오는 9월 4일 법원의 회생 승인까지 불과 20일밖에 남지 않았다"며 "절체절명의 20일 동안 홈플러스를 어떻게 살리느냐는 모두가 함께하는 길뿐"이라고 말했다.
유 사무총장은 "법원이 승인하는 날까지 남아있는 중요한 기간 동안 국민 여러분이 모두 함께하셔서 홈플러스가 다시 일어설 수 있도록 동참해달라"고 거듭 당부했다.
allpass@newspim.com