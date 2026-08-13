윤상현 "부실선거와 부정선거는 달라"…나경원에 끝장 공개토론 제안

AI 핵심 요약beta
- 윤상현 의원이 13일 나경원 의원에게 공개토론을 제안했다.
- 부실과 부정은 다르다며 부정선거 프레임을 비판했다.
- 선관위 문제는 무능과 비위라며 조작 단정은 어렵다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 선관위 국정조사특위 위원장을 맡고 있는 윤상현 국민의힘 의원은 13일 "부실과 부정은 다르다"며 나경원 국민의힘 의원을 향해 "부정선거와 우리 당이 나아가야 할 방향에 대한 끝장 공개토론을 제안한다"고 밝혔다.
윤 의원은 이날 페이스북을 통해 "(나경원) 의원님께서는 '부실이 쌓이면 부정'이라는 주장으로 합리적 선을 무너뜨리고, 득표수 조작이라는 프레임으로 당을 끌고 가려 하고 있다"며 이같이 밝혔다.
윤 의원은 "단도직입적으로 묻겠다. 도대체 누가 정치인으로서의 직무를 포기하고 있는 것이냐"며 "당의 중진이라면 광장의 흥분과 강성 지지층의 분노에 편승할 것이 아니라 냉철한 이성으로 사실관계를 가다듬고 국민과 당원들에게 진실을 알려주어야 한다"고 주장했다.
그러면서 "의도적인 표 바꿔치기나 조작 증거도 없이 무작정 부정선거라는 프레임을 내세우는 것은 당을 매몰시킬 뿐만 아니라 국민적 신뢰를 스스로 저버리는 길"이라고 강조했다.
윤 의원은 "지금까지 밝혀진 선관위의 실태는 '선관위의 직무상 비위 및 부정부패와 무능'"이라며 "부실이 심하면 부정이라는 식의 주장은 논리적 비약이자 혼란을 가중시킬 뿐"이라고 했다.
이어 "부실이 아무리 심하더라도 당락을 바꾸기 위한 불순한 의도적인 표 조작이라는 증거가 없는 한 그것은 '선관위의 중대한 무능'이지, '선거 결과의 조작'으로 단정할 수는 없다"고 했다.
윤 의원은 "부정선거가 무엇인지, 부실과 부정을 동일시하는 논리가 왜 위험한지, 그리고 우리 당이 나아가야 할 방향은 무엇인지 국민과 당원들 앞에서 끝장 공개 토론을 할 것을 제안한다"며 "당의 미래를 위한 진정성 있는 답변을 기대한다"고 밝혔다.
jeongwon1026@newspim.com