대전교육청, 미래교육추진단 가동…'AI교육 1번지' 본격화

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 13일 미래교육추진단을 출범했다.
- AI교육 1번지 실현을 위한 실행계획 마련에 나섰다.
- 현장 의견과 부서 협업으로 세부계획을 세운다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 13일 미래교육추진단을 출범하고 'AI교육 1번지' 실현을 위한 본격적인 실행계획 마련에 나섰다.
시교육청에 따르면 이날 오석진 교육감을 비롯한 주요 간부와 관련 부서장, 실무팀장 등이 참석한 가운데 미래교육추진단 킥오프 회의를 열었다.
추진단은 'AI교육 1번지' 추진 방향과 부서별 연계사업을 공유하고, AI·디지털 교육사업 간 연계와 협업 방안을 논의했다.
특히 미래교육시스템, GPU 서버팜, AI 개별화 학습 플랫폼 등 주요 인프라와 기존 교육사업의 연계 방안을 검토하고 부서별 시스템·서비스 간 중복 여부도 점검하기로 했다.
추진단은 전략기획팀, 기술·플랫폼팀, 데이터·거버넌스팀, 사업성과팀, 행정지원·생태계팀 등 5개 실무팀으로 운영된다.
시교육청은 추진단을 일회성 협의체가 아닌 지속적인 협업체계로 운영하면서 학교 현장의 의견도 반영할 계획이다.
현재 교직원 등을 대상으로 'AI교육 1번지 실행을 위한 현장 요구도 조사'를 진행하고 있으며, 조사 결과를 주요 사업의 필요성과 우선순위 등을 정하는 기초자료로 활용할 예정이다.
시교육청은 현장 요구조사와 부서 의견, 전문가 검토 등을 종합해 'AI교육 1번지'의 세부 실행계획을 마련할 방침이다.
오석진 교육감은 "AI교육 1번지는 새로운 시스템이나 사업 몇 가지를 만드는 것이 아니라 AI 시대에 우리 학생들에게 어떤 교육을 제공할 것인지 함께 설계하는 과정"이라며 "학교 현장의 목소리를 충분히 듣고 학생의 배움과 성장을 지원하는 대전만의 AI교육 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.