시민 성금으로 세운 '을유해방기념비'…대전시 문화유산으로

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 보문산에 자리한 '대전 을유해방기념비'가 대전광역시 문화유산으로 등록됐다. 광복 직후 시민들이 성금을 모아 세운 기념비로, 대전의 근현대사와 시민 공동체 정신을 보여주는 상징적 유산이라는 평가다.
13일 대전시에 따르면 대전 을유해방기념비는 광복 1주년을 맞은 1946년 8월 15일 시민들의 자발적인 모금으로 건립됐다.
당초 대전역 광장에 세워졌으며 1971년 현재의 보문산 위치로 옮겨졌다.
기념비는 다른 지역의 해방기념비에 비해 규모가 크고 받침대와 덮개돌 등 전통 비석의 형식을 갖추고 있다.
특히 전면에 한문이 아닌 한글로 '을유팔월십오일기렴'이라는 문구를 크게 새긴 점이 특징이다. 시는 이 같은 형태와 건립 배경 등을 토대로 역사적·학술적 가치가 높다고 판단했다.
시는 문화유산 등록과 제81주년 광복절을 기념해 오는 15일 오후 4시 기념비 앞에서 지역 시민단체 등과 함께 '대전 을유해방기념비와 함께한 광복의 기억' 행사를 연다.
행사에 앞서 기념비 주변에는 야간 경관조명 설치 등 환경 정비도 진행했다.
대전시 관계자는 "시민들이 뜻을 모아 세운 기념비라는 점에서 대전의 공동체 정신과 시민의식이 담긴 특별한 문화유산"이라며 "이번 등록을 계기로 역사적 가치를 널리 알리고 보존과 활용에도 힘쓰겠다"고 말했다.
시는 앞으로 을유해방기념비를 비롯해 보문산 근대식 별장, 대전전승기념비, 연재 송병선 순국기념비 등 보문산 일대 역사·문화 자원을 연계한 활용 프로그램도 확대할 계획이다.
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