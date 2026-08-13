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[현장에서] 흔들리는 2030 지지율…李대통령 '청년 드라이브' 헛도는 이유

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령이 8일 청년 정책 개선을 지시했다.
  • 20대 27.9%·30대 33.2%로 지지율이 최하위권이었다.
  • 청년층은 손실에 민감해 정책 신뢰 회복이 과제다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자산 형성 취약한 청년층 손실 회피 성향 극대화
ISA 개편 논란 등 청년에 '미래의 손실 공포' 떠안겨
소소하지만 확실한 정책으로 정부 신뢰 회복해야

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 정치권에서 2030 세대의 민심은 흔히 '시소'에 비유한다. 이념이나 전통적 지지 성향에 얽매이지 않고 실용적 잣대로 득실을 따지는 까닭이다. 자신의 이해관계에 따라 지지하거나 지지를 철회하는 것에 비교적 유연하다.

최근 이재명 대통령의 여론조사 결과를 살펴보면 이러한 2030 세대의 속성을 여실히 느끼게 된다.

리얼미터 지난 10일 발표한 8월 1주차(에너지경제 의뢰, 8월 3~7일 조사, 전화자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 여론조사에서 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 43.3%로 최저치를 기록했다.

특히 20대(18~29세)는 27.9%, 30대는 33.2%로 모든 연령대 중 최하위권으로 떨어졌다. 보수 색채가 짙다고 평가받는 70대 이상의 지지율(43.4%)과 견줘도 눈에 띄게 낮은 수치다.

주목할 대목은 하락 추세다. 중장년층이 완만한 곡선을 그리는 반면 2030 세대는 불과 한 달 사이 롤러코스터 같은 급등락을 반복했다. 7월 초중순 반등세를 보이던 지지율은 연이은 정책 혼선에 무너졌다.

청년층의 지지율 이탈은 단순한 변심이 아니라 정부의 국정 운영 동력에 경고등으로 볼 수 있는 예민한 바로미터로 봐야 한다.

김미경 정치부 차장

◆ 공허한 '청년 드라이브'의 한계

청년층의 싸늘한 반응을 감지한 이 대통령은 연일 '청년 정책 드라이브'를 강하게 걸고 있다.

이 대통령은 지난 8일 소셜미디어 엑스(X)에 "청년들이 국가 정책 때문에 결혼을 망설이는 일은 결코 없어야 한다"며 대출과 청약, 세제에서 기혼자가 미혼자보다 불이익을 받는 '결혼 페널티'를 개선하겠다는 강한 의지를 밝혔다. 

특히 '청년 목소리로 찾은 결혼 페널티 22개'로 ▲디딤돌 내집마련 대출과 버팀목 전세자금 대출의 소득요건 완화 ▲신생아 특례대출 맞벌이 소득 기준 확대 ▲신혼부부 특별공급 청약요건 완화 ▲결혼 후 소형 2주택 보유세대의 청약신청 허용 ▲결혼 후 2주택자 취득세 중과 제외 확대 ▲혼인 관련 세액공제 불이익 개선 등을 제시했다.

또 이 대통령은 개인종합자산관리계좌(ISA) 개편안이 청년층과 투자자들의 거센 반발에 부딪히자 전면 재검토를 주문했다. 지난 7일 참모들과 비공개로 점검회의를 연 자리에서 "정확하게 준비도 하지 않고 왜 그렇게 했느냐"고 질책한 것으로 알려졌다.  

이에 앞서 지난 6일 수석보좌관회의에서는 청와대 내부의 청년 대상 심층면담(FGI) 결과를 언급하면서 "정책 가짓수는 많지만 굵직한 대책이 없다"고 지적하고 인공지능(AI) 기반의 선제적 맞춤형 안내 시스템을 구축하도록 정부에 지시했다.

이 대통령은 "맞춤형 지원은 체계를 두텁게 설계하길 바란다"며 "정책을 만드는 것만큼 중요한 것이 정책 접근성을 높이는 것으로 각종 제도가 복잡하게 흩어져 있어서 아는 사람만 활용한다는 비판이 큰 게 지금 현실"이라고 지적했다.

청와대에는 처음으로 청년 펠로우십을 모집하고 청년정책 체감도를 높이는 데 집중하고 있다. 대통령비서실장 직속으로 청년미래비서관실을 신설하고 본격적인 업무도 시작했다.

강훈식 비서실장은 청와대 청년 펠로우십과 관련해 "정부가 기존의 관점으로는 놓칠 수 있는 변화와 문제를 가장 먼저 포착하는 '센서'이자 정부 정책이 청년의 삶에서 어떻게 작동하는지 청년의 언어로 전달하는 '스피커' 역할을 해 줄 것을 기대한다"고 언급했다.

◆청년은 왜 분노하는가…'이익'보다 '손해'에 더 민감

청년층의 반응은 여전히 냉랭하다.

대통령과 참모진이 연일 청년층을 겨냥한 정책 메시지를 쏟아내고 있음에도 지지율이 답보 상태를 면치 못하는 현상은 단순한 정책 부재나 홍보 부족으로 설명하기 어렵다.

문제는 청년들이 피부로 느끼는 공정함의 사다리가 여전히 좁다는 것이다. 

심리학과 행동경제학에는 '전망이론(Prospect Theory)'이 있다. 심리학자이자 행동경제학자인 대니얼 카너먼과 아모스 트버스키가 정립한 이 이론은 사람들은 의사결정을 할 때 절대적인 가치보다 '변화(이익 또는 손실)'를 기준으로 삼으며 특히 손실을 회피하려는 성향이 매우 크다는 이론이다. 간단히 요약하면 인간은 이익을 얻을 때의 기쁨보다 손해를 볼 때의 고통을 배로 크게 느낀다고 한다.

기존의 전통 경제학이 인간을 언제나 합리적으로 이익을 극대화하는 존재로 가정했던 것과 달리 인간은 실제 의사결정 과정에서 심리적·감정적 편향에 크게 영향받는 비합리적 존재라는 전제에서 출발했다.

자산 형성이 취약하고 경제적 변동성에 직면한 청년층일수록 이같은 손실 회피 성향이 극대화된다고 할 수 있다.

정부가 추진하는 정책이나 제도의 개편 과정에서 미세한 허점이 발생할 때 기성세대는 이를 '조금 불편하거나 아쉬운 일'로 넘기지만 2030 세대는 '내 인생의 사다리가 끊어지는 손실이 될 수 있다'는 우려로 받아들인다.

이 때문에 청년지원금과 같은 이익을 가져다준다는 정책에는 덤덤하게 반응하는 반면 제도의 미비로 인해 불이익을 입거나 기회를 박탈당하는 상황에는 폭발적인 분노와 지지 철회로 응답한다.

이 대통령도 직접 언급한 'ISA 개편 논란'이 대표적이다. 

기존의 일반 ISA는 3년의 의무 가입 기간만 채우면 만기를 무기한 연장할 수 있어 과세이연과 복리 효과를 누릴 수 있었다. 청년층에는 자산증식의 주요 수단으로 활용됐다. 하지만 정부의 개편안은 계약 기간을 최대 5년으로 제한하고 연간 납입 한도 이월 제도를 폐지해 청년층을 비롯한 투자자들의 거센 반발이 일어났다.

청년층의 미래 자산증식 '기대'를 순식간에 '손해'로 전환시켜 버린 셈이다.

또 최근 '청년미래적금' 가입 안내 과정에서 발생한 오류도 정부 신뢰도 하락의 요인으로 지목됐다.

우대형 안내를 믿고 기존의 청년도약계좌를 해지했던 청년들이 일반형으로 밀려나며 겪은 혼란은 단순한 행정 실수를 넘어 정부 신뢰 붕괴로 직결됐다. 득을 가져다준다는 약속보다 내 주머니의 돈을 앗아간다는 실망감이 지지 철회라는 즉각적인 행동으로 이어졌다.

◆신뢰 회복의 해법, '소확정'의 디테일에 있다

중장년층이나 고령층은 비교적 견고한 이념적 기준점과 정치적 정체성을 지니고 있어 정책적 혼선이 발생해도 정당 지지를 쉽게 철회하지 않는 '현상 유지 편향'이 강하다. 반면 2030 젊은 세대는 철저한 실용적 유권자들이다.

이들은 정권의 정치적 수사나 이념적 지향점보다 오늘 나에게 이득이 되는지 손해가 되는지를 직관적인 잣대로 엄격하게 재단한다.

2030 청년 세대의 지지율이 오르는 시기는 대체로 주거 또는 자산 지원 정책이 '미래의 이익'으로 실현될 것이라는 기대감의 영향이 크다. 이것이 '미래의 손실'이라는 공포로 바뀌면 청년층은 언제든 등을 돌린다.

결국 향후 청년 정책의 성패는 구조적 개혁의 방향성과 디테일에 달렸다. 이념과 구호가 아닌 청년들의 실생활을 정조준한 실용적 접근이 시급하다. 정부가 나를 부유하게 만들지는 못하더라도 자산증식을 향한 노력을 방해하는 존재로 인식되면 안 된다. 

대규모 담론이나 추상적인 지원책보다 당장 오늘 자신에게 실질적인 도움이 되는 '소소하지만 확실한 정책(소확정)'이 훨씬 강력한 울림을 준다. 

정부가 신뢰를 되찾기 위해서는 2가지 전제가 충족돼야 한다. 첫째는 행정의 무결성이다. 정책 설계 단계부터 오류를 철저히 차단해 정책을 번복하거나 자주 변경해 국민을 혼란에 빠뜨리는 일이 다시는 없어야 한다.

둘째는 소통의 진정성이다. 일방적인 하향식 발표에 그치지 않고 정책의 수혜자인 청년들과 머리를 맞대는 대화의 장을 상설화해야 한다.

손해를 참지 않는 청년들의 예민한 심리를 국정 동력의 위기로 볼 것이 아니라 더 정교한 민생 정책을 완성하는 '정책의 나침반'으로 삼아야 한다. 청와대가 청년 펠로우십을 정책의 '센서'로 활용하겠다는 구상은 그래서 눈여겨볼 만하다.

청와대와 정부, 더 나아가 집권 여당인 더불어민주당도 청년 정책을 바라보는 관점과 철학을 청년의 시각으로 바라보지 못하게 되면 청년들이 체감하는 실질적인 정책을 결코 내놓을 수 없다는 사실을 명심해야 한다. 지금은 '청년 스피커'보다 '청년 센서'의 정책신뢰가 더 절실한 시점이다.      

the13ook@newspim.com

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홈플러스 67개 점포 재개장 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 임시 휴업 이후 지난 7일 가오픈으로 영업을 재개한 홈플러스가 13일 전국 67개 점포의 정식 재개장에 들어갔다. 홈플러스가 13일 재개장에 들어갔다. [사진 = 뉴스핌DB] 무엇보다 관건은 매출 회복 속도다. 홈플러스는 법원이 정한 회생 계획안 가결 최종 기한인 9월 4일까지 약 3주 동안 정상화 가능성을 입증하고 채권자들을 설득해야 한다. 회생 계획안이 부결되거나 회생 절차가 다시 폐지될 경우 청산 위험이 커질 수 있다. 공교롭게도 정식 개장 이후 첫 주말은 경쟁사인 이마트와 롯데마트가 광복절 연휴 장보기 수요를 겨냥해 대규모 할인전에 돌입하는 시점과 겹쳤다. 여기에 훼손된 공급망 복구와 대주주 책임을 둘러싼 노조의 반발까지 맞물리면서 회생의 첫 관문을 맞게 됐다. 유통업계에 따르면 홈플러스는 이날 전국 67개 점포의 정식 재개장에 들어갔다. 이 가운데 59개 점포는 온라인 배송도 함께 재개했다. 홈플러스는 지난달 13일 자금난을 이유로 임시 휴업에 들어간 뒤 2000억 원 규모의 긴급 운영 자금(DIP)을 확보했고, 지난 7일 67개 점포의 가오픈을 시작했다. 이후 12일까지 협력업체들과 납품 조건을 협의하고 상품 입고와 시스템 보완 작업을 진행했다. 정식 개장에 맞춰 고객 유입을 위한 할인 행사도 마련했다. 마이홈플러스 회원을 대상으로 13일부터 나흘간 한우 전 품목을 최대 50% 할인 판매한다. 14일부터 사흘간은 당당 후라이드 치킨을 50% 할인한 3490원에 선보이며, 한돈 일품포크 삼겹살·목심은 40% 할인한 100g당 1980원에 판매한다. 2000억 원 규모의 긴급 운영 자금(DIP)을 확보한 홈플러스가 13일 정식 개장했다. 사진은 서울 시내 한 홈플러스 매장. khwphoto@newspim.com ◆ 이마트·롯데마트는 연휴 할인전 문제는 빅2도 같은 시기에 대규모 할인전에 나선다는 점이다. 이마트와 롯데마트는 통상 월초를 중심으로 대표 할인 행사를 열어왔지만, 이번 8월에는 말복과 광복절, 대체 공휴일로 이어지는 연휴 수요를 겨냥해 행사를 두 차례로 확대했다. 이에 따라 두 회사의 두 번째 할인 행사가 홈플러스 정식 재개장 시기와 겹치게 됐다. 롯데마트는 홈플러스 재개장일인 13일부터 17일까지 닷새간 '통 큰데이' 행사를 진행한다. '통 큰 통닭'과 완도 활전복, 삼겹살·목심, 러시아산 활대게 등을 할인 판매하고, 한우 등심·국거리·불고기 등도 행사 대상에 포함했다. 이마트는 14일부터 17일까지 나흘간 '고래잇 페스타' 2차 행사를 연다. 신선식품과 델리, 간편식, 생필품 등을 최대 50% 할인하는 가운데 제주산 광어회와 광어회 필렛을 반값 수준에 판매한다. 이마트 관계자는 "올여름 기록적인 폭염으로 물가 부담이 커진 만큼 8월에는 고래잇 페스타를 2회로 확대 운영해 고객들이 체감할 수 있는 가격 혜택을 강화했다"고 말했다. 그동안 홈플러스의 점포 휴업·폐점 여파로 인근 이마트와 롯데마트 매출이 두 자릿수 증가하는 등 반사이익이 나타난 것으로 집계됐다. 신한투자증권은 홈플러스 매출의 30%가 경쟁사로 이동하면 이마트·롯데쇼핑 매출이 최대 1조5000억원 증가할 수 있다고 전망하기도 했다.   ◆ 공급망 복구가 변수…안정적인 납품과 상품 확보돼야 두 경쟁사가 사전에 대규모 행사 물량을 확보해둔 것과 달리 홈플러스는 기업 회생 절차와 임시 휴업을 거치며 훼손된 공급망을 복구하는 단계에 있다. 협력업체 다수가 선결제나 결제 기한 단축을 요구하면서 납품 협상이 길어지고 있으며, 공익 채권 미변제 논란도 거래 신뢰 회복을 어렵게 하는 요인으로 남아 있다. 홈플러스는 신규로 공급받는 상품의 대금을 우선 지급하는 조건 등을 제시하며 협력업체 설득에 나선 것으로 알려졌다. 기존 채권과 신규 납품분의 지급 조건을 구분해 거래를 재개하는 방식이다. 자금 회수가 빠르고 집객 효과가 큰 신선식품과 자체 브랜드(PB) 상품 중심으로 매대를 구성한 것도 이런 사정과 무관하지 않다. 홈플러스는 기존 복층 매장을 단층 중심으로 재편하고 식품·생필품과 PB 상품에 집중하는 이른바 '트레이더 조'형 모델도 추진하고 있다. 다만 이 같은 사업 모델 전환이 성과를 내기 위해서는 안정적인 납품과 점포별 상품 구색 확보가 선행돼야 한다. 홈플러스 마트산업노조는 "MBK는 끝내 청산을 시도할 것"이라며 "그 전에 '제대로 된 회사'에 인수 합병(M&A)이 이뤄져야 한다"고 주장했다. 최대 주주인 MBK파트너스가 경영에서 물러나고 새로운 인수 주체가 나서야 한다는 요구다. 다만 현재 시장에서는 홈플러스 인수 의향을 공개적으로 밝힌 기업을 찾기 어려운 상황이다. 시장에서는 인수 금액뿐 아니라 고용 승계와 노사 관계, 잠재 채무 등도 인수자의 부담 요인으로 거론된다. 앞서 최대 채권자인 메리츠금융그룹과 MBK파트너스는 2000억원 규모의 DIP 조달과 대주주 책임을 둘러싸고 수개월째 공방을 벌여왔다. MBK와 메리츠가 자금 지원 조건과 보증 책임을 놓고 대립하는 동안 노조는 양측의 책임 있는 조치와 정부 개입을 요구해왔다. 결국 이번 첫 연휴 주말의 판매 실적은 단순한 유통 3사의 할인 경쟁을 넘어 홈플러스의 정상화 가능성을 가늠하는 시험대가 될 전망이다. fineview@newspim.com 2026-08-13 08:46
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美 7월 소비자물가 3.4%로 둔화 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 7월 소비자물가 상승세가 시장 예상에 부합하며 완만한 흐름을 보였다. 올해 초 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 커졌던 인플레이션 압력이 다소 진정되고 있다는 신호로 해석되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 추가 금리 인상 가능성도 낮아졌다. 미 노동부 노동통계국(BLS)은 12일(현지시간) 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 상승했다고 밝혔다. 6월에는 0.4% 하락해 6년 만에 처음으로 월간 기준 하락세를 기록했다. 전년 대비 CPI 상승률은 3.4%로 6월의 3.5%에서 둔화했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 6월에는 보합이었다. 전년 대비 근원 CPI 상승률 역시 2.6%에서 2.5%로 낮아졌다. 헤드라인과 근원 CPI의 전월 대비 상승률은 모두 로이터와 다우존스가 집계한 시장 전망치에 부합했다. 미국 여성이 생활용품점 '달러트리'에서 식료품을 구입하고 있다. 2018.08.30 [사진=블룸버그] 물가 상승률은 여전히 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있지만, 6월에 이어 7월에도 월간 물가 흐름이 비교적 안정적으로 나타나면서 올해 초 에너지 가격 급등으로 촉발됐던 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 평가가 나온다. 연준은 공식 물가 목표를 판단할 때 CPI보다 개인소비지출(PCE) 물가지수를 더 중시한다. ◆ CPI 예상 부합…9월 금리 인상 확률 42%로 하락 이번 CPI는 지난주 발표된 미국 고용보고서에서 예상 밖의 일자리 감소가 확인된 직후 나온 것이어서 연준의 향후 통화정책에 대한 시장의 관심이 더욱 컸다. CPI 발표 전 CME 페드워치에 반영된 연준의 9월 금리 인상 가능성은 약 46%였다. 지표 발표 이후에는 42%로 떨어졌다. 금융시장도 즉각 반응했다. 미국 주가지수 선물은 상승폭을 확대했고 미 국채 수익률은 전 구간에서 하락했다. 7월 물가와 고용이 모두 비교적 완만하게 나타나면서 연준이 당장 추가 금리 인상에 나서야 할 필요성이 줄었다는 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리인 연방기금금리 목표 범위를 3.50~3.75%로 동결했다. 다음 FOMC는 9월 15~16일 열린다. 다만 연준 정책위원들은 9월 회의에 앞서 8월 CPI와 고용보고서를 추가로 확인할 수 있다. 이코노미스트들은 최근 국제유가가 다시 상승한 만큼 8월에는 소비자물가 상승세가 다소 빨라질 가능성이 있다고 보고 있다. 계절적 왜곡 요인이 사라지면서 고용 증가세도 반등할 것으로 전망된다. ◆ 에너지 가격 1.5%↓…주거비가 CPI 상승분 3분의 2 세부 항목에서는 에너지 가격 하락이 전체 물가 상승을 억제했다. 7월 에너지 가격은 전월 대비 1.5% 떨어졌다. 6월 5.7% 급락한 데 이어 두 달 연속 하락했다. 다만 앞선 몇 달간 국제유가가 크게 오른 영향으로 전년 대비로는 여전히 14.7% 상승한 상태다. 이란에 대한 공격이 시작된 직후인 지난 3월에는 에너지 가격이 한 달 만에 10.9% 급등했다. 식품 가격과 주거비는 각각 전월 대비 0.1% 상승했다. 특히 주거비는 그동안 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 웃돌게 만든 주요 요인 가운데 하나다. 7월 주거비 상승폭 자체는 크지 않았지만 전체 헤드라인 CPI 상승분의 약 3분의 2를 차지했다고 BLS는 설명했다. 신차 가격은 전월 대비 0.1%, 중고차와 트럭 가격은 0.4% 상승했다. 의료비는 0.4% 올랐고 항공료는 2.2% 뛰었다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 유가 재상승은 변수…8월 물가 다시 뛸 가능성 시장에서는 7월 CPI가 금리 인상 우려를 낮췄지만 인플레이션 위험이 완전히 사라진 것은 아니라는 지적도 나온다. 중동 분쟁으로 국제유가가 다시 상승하고 있기 때문이다. 미국이 원유 순수출국인 데다 그동안 석유 재고를 줄이면서 유가 급등이 경제에 미치는 충격을 일부 흡수했지만, 일부 이코노미스트들은 이런 상황이 무기한 지속되기는 어렵다고 지적했다. 미국을 비롯한 주요국이 결국 줄어든 석유 재고를 다시 채워야 하는 만큼 원유 수요가 늘어나면서 국제유가가 높은 수준을 유지할 가능성이 있다는 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 이번 주 공개된 인터뷰에서 이란을 "교활한 협상가들"이라고 비난하며 대이란 군사 대응 가능성을 열어뒀다. 중동 정세가 다시 악화해 국제유가가 추가 상승할 경우 8월 이후 미국 물가에도 다시 상승 압력이 가해질 수 있다. 7월의 완만한 물가 상승은 연준의 추가 금리 인상 우려를 낮췄지만 미국 소비자들의 부담이 크게 줄었다고 보기는 어렵다. 물가 수준 자체가 여전히 높은 데다 임금 상승세가 물가를 충분히 따라가지 못하고 있기 때문이다. 높은 생활비는 트럼프 대통령에 대한 미국인들의 평가에도 부담으로 작용하고 있으며, 오는 11월 미 의회의 향후 2년간 주도권을 결정할 중간선거에서도 주요 쟁점이 될 전망이다. koinwon@newspim.com 2026-08-12 22:07

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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