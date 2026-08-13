선익시스템, 코스닥 라이징스타 신규 선정

AI 핵심 요약beta
- 선익시스템이 13일 코스닥 라이징스타에 새로 선정됐다.
- 한국거래소는 12일 성장성 높은 코스닥 18개사를 뽑았다.
- 선익시스템은 OLED·태양전지 증착장비로 사업을 넓힌다.
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기업분석보고서 발간·IR 참여 우선권 등 지원 제공
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 선익시스템은 한국거래소가 선정하는 '2026년 코스닥 라이징스타'에 신규 선정됐다고 13일 밝혔다.
한국거래소는 지난 12일 기술력과 시장지배력을 바탕으로 성장 가능성을 갖춘 코스닥 상장기업 18개사를 2026년 코스닥 라이징스타로 선정했다. 이 가운데 기존 선정기업은 10개사이며, 선익시스템을 포함한 신규 선정기업은 8개사다.
코스닥 라이징스타는 한국거래소가 성장 잠재력을 갖춘 코스닥 기업을 발굴·육성하기 위해 2009년부터 시행하고 있는 제도다. 주력 제품의 시장 경쟁력과 혁신성, 성장성 등을 평가하며 정량·정성평가와 선정위원회 심의를 거쳐 최종 선정한다. 선정기업에는 기업분석보고서 발간 지원과 한국거래소 주관 기업설명회(IR) 사업 참여 우선권, 금융기관 연계 지원이 제공된다.
한국거래소는 이번 선정자료에서 선익시스템의 주요 제품을 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이용 증착장비로 명시했다. 증착은 OLED 제조 과정에서 기판 위에 발광 물질을 얇게 입히는 핵심 공정이다.
선익시스템은 증착 분야에서 축적한 장비 설계 및 공정 대응 역량을 기반으로 대형 OLED와 실리콘 기판 위에 OLED를 구현하는 올레도스(OLEDoS) 등 차세대 디스플레이 분야로 사업 영역을 넓히고 있다. 인공지능(AI)이 데이터센터 중심에서 AI PC와 스마트글라스 등으로 확산되면서 고성능·저전력 디스플레이 수요가 늘고 있는 점에 대응해, 정보기술(IT)용 OLED와 올레도스용 증착장비를 공급하고 있다.
사업 영역은 에너지 분야로도 확장하고 있다. 선익시스템은 OLED 분야에서 축적한 진공 증착 역량을 기반으로 페로브스카이트 태양전지용 증착장비를 개발하고 있다. 회사는 AI 산업 성장과 데이터센터 확대로 전력 수요가 늘고 있는 만큼 이 분야도 중장기 성장 기회가 될 것으로 기대하고 있다.
선익시스템은 대형 OLED와 IT용 OLED, 올레도스, 페로브스카이트 태양전지로 이어지는 증착장비 포트폴리오를 갖춘다는 방침이다.
선익시스템 관계자는 "이번 코스닥 라이징스타 선정은 OLED 증착장비 분야에서 축적해 온 경쟁력과 향후 성장 가능성을 인정받았다는 점에서 의미가 있다"며 "IT용 OLED와 올레도스 등 차세대 디스플레이부터 페로브스카이트 태양전지까지 증착 기술의 적용 영역을 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com