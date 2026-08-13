안지오랩 김민영 대표, 자사주 1만주 매입

AI 핵심 요약beta
- 안지오랩 김민영 대표가 13일 1만1274주를 장내 매수했다.
- 대표는 핵심 기술과 파이프라인 성장성에 신뢰를 보였다.
- 책임경영 의지와 주주가치 제고 뜻도 함께 드러냈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 안지오랩은 김민영 대표가 보통주 1만1274주를 장내 매수했다고 13일 밝혔다.
회사는 이번 매수에 대해 회사가 보유한 기술과 주요 파이프라인의 중장기 성장 잠재력에 대한 대표이사의 신뢰를 바탕으로 이뤄진 결정이라고 설명했다. 또 현재 시장에서 형성된 기업가치가 회사의 기술 경쟁력과 성장 가능성을 반영하지 못하고 있다는 판단에 따라 책임경영과 주주가치 제고 의지를 나타낸 것이라고 덧붙였다.
안지오랩 관계자는 "이번 장내 매수는 회사가 보유한 핵심 기술과 중장기 성장성에 대한 경영진의 신뢰를 바탕으로 이뤄졌다"며 "앞으로도 주요 연구개발 성과와 사업 진행 현황을 시장과 공유하고, 기업가치와 주주가치를 높이기 위해 노력하겠다"고 말했다.
안지오랩은 혈관신생 억제 기술을 기반으로 의약품 분야의 주요 파이프라인을 개발하고 있다. 혈관신생 억제는 새로운 혈관이 생기는 과정을 막아 종양 성장 등을 억제하는 기전이다. 안지오랩은 자체 펩타이드 플랫폼을 활용한 전달기술과 기능성 소재 분야로도 사업 영역을 넓히고 있다.
dconnect@newspim.com